Фахівці відбирають проби води на віруси COVID-19 та грипу. Фото: обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України

У Миколаєві працює пілотний проєкт щодо епідеміологічного нагляду за вмістом вірусів у стічних водах.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України

Зазначається, що пілотний проєкт запрацював з 12 серпня. Фахівці відбирають проби води на віруси COVID-19 та грипу.

«Цей захід спрямований на раннє виявлення циркуляції вірусів в регіоні та запобігання подальшому поширенню інфекції серед населення», — йдеться у повідомленні.

Відбір проб стічних вод відбувається на Миколаївських міських очисних спорудах.

Фахівці відбирають проби води на віруси COVID-19 та грипу. Фото: обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України Фахівці відбирають проби води на віруси COVID-19 та грипу. Фото: обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України

«Важливо зазначити, що стічні води є потенційним джерелом інформації про поширення вірусу, адже вони містять відходи життєдіяльності людей, інфікованих SARS-CoV-2 (скорочена офіційна назва COVID-19, — прим.)», — додали в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Результати досліджень використають для планування подальших заходів боротьби з пандемією.

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