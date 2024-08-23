Запорізька атомна електростанція / Фото: Фейсбук

Через російські обстріли пошкоджено зовнішню повітряну лінію, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми для власних потреб.

Про це повідомляє пресслужба «Енергоатома».

«22 серпня через російські обстріли сталося пошкодження зовнішньої повітряної лінії ПЛ-330кВ «Запорізька ТЕС — Феросплавна», — йдеться у повідомленні.

Вказується, що наразі Запорізька АЕС з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією ПЛ-750кВ «Дніпровська». У разі її пошкодження може виникнути аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива.

Раніше повідомлялося, що експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) не змогли встановити точної причини пожежі на охолоджувальній вежі Запорізької АЕС.

На території Запорізької атомної електростанції припинилася пожежа, яку зафіксували 11 серпня.

Також повідомлялося, що через удар безпілотника, який вдарив по дорозі біля території АЕС, ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції погіршується.