З планового ремонту вийшов ще один атомний блок. Фото: пресслужба Міненерго.

У п’ятницю, 23 серпня, в Україні достроково з планового ремонту вийшов ще один атомний блок.

Про це повідомили у Міненерго.

Вказується, що підключення атомного блоку допоможе збалансувати енергосистему країни та уникнути відключень світла.

«Сьогодні до енергосистеми було підключено атомний блок, який додасть 1000 МВт потужності та стабільності енергосистемі і дозволить не застосовувати обмеження енергопостачання для споживачів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 17 липня плановий ремонт енергоблока на одній з атомних електростанцій України завершили достроково. Його підʼєднали до енергосистеми.

Раніше повідомлялося, що вночі 16 липня стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів, через це в системі збільшився дефіцит енергії, про що повідомило «Укренерго».

Після цього соціальних мережах почали розповсюджувати інформацію, про те, що один з енергоблоків відключили після аварії на ПАЕС.

На питання про те, чи дійсно на станції сталась поломка енергообʼєкту, на Південноукраїнській АЕС у коментарі «НикВести» заявили, що згідно до законів України «Про правовий режим воєнного стану» від 26.03.2022 не можуть надати офіційний коментар щодо цієї ситуації. Однак атомники запевнили, що енергокомплекс працює у штатному режимі.

У той же час, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що два дні тому на Південноукраїнській АЕС згоріло два трансформатори струму, 18 липня, згорів силовий трансформатор.

Нагадаємо, до початку повномасштабного вторгнення в Україні працювало 15 атомних енергоблоків, з яких зараз на підконтрольній території 9 блоків на Південноукраїнській (три блоки), Хмельницькій (два блоки), Рівненській (чотири блоки) АЕС. Ще шість блоків розташовані на окупованій російською армією ЗАЕС.