У Миколаєві поліція затримала 40-річного жителя Нової Одеси, якого підозрюють у розповсюдженні наркотиків через закладки.
Про це повідомила пресслужба Поліції Миколаївщини.
Під час патрулювання міста правоохоронці помітили чоловіка, який поводив себе підозріло, коли побачив поліцейських. Після перевірки документів та поверхневого огляду у нього вилучили 62 пакети із кристалічною речовиною, вагою понад 30 грамів.
Експрес-тест показав, що вилучена речовина є синтетичним наркотиком. Поліція направила її на експертне дослідження. За скоєне затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, двох одеситів підозрюють у перевезенні з Нідерландів до України кокаїну під виглядом засобу для прання.
У Миколаєві поліція затримала 40-річного жителя Нової Одеси, якого підозрюють у розповсюдженні наркотиків через закладки.
Про це повідомила пресслужба Поліції Миколаївщини.
Під час патрулювання міста правоохоронці помітили чоловіка, який поводив себе підозріло, коли побачив поліцейських. Після перевірки документів та поверхневого огляду у нього вилучили 62 пакети із кристалічною речовиною, вагою понад 30 грамів.
Експрес-тест показав, що вилучена речовина є синтетичним наркотиком. Поліція направила її на експертне дослідження. За скоєне затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, двох одеситів підозрюють у перевезенні з Нідерландів до України кокаїну під виглядом засобу для прання.