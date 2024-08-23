У Миколаєві чоловіка підозрюють у розповсюдженні наркотиків. Фото: Поліція Миколаївщини

У Миколаєві поліція затримала 40-річного жителя Нової Одеси, якого підозрюють у розповсюдженні наркотиків через закладки.

Про це повідомила пресслужба Поліції Миколаївщини.

Під час патрулювання міста правоохоронці помітили чоловіка, який поводив себе підозріло, коли побачив поліцейських. Після перевірки документів та поверхневого огляду у нього вилучили 62 пакети із кристалічною речовиною, вагою понад 30 грамів.

Експрес-тест показав, що вилучена речовина є синтетичним наркотиком. Поліція направила її на експертне дослідження. За скоєне затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, двох одеситів підозрюють у перевезенні з Нідерландів до України кокаїну під виглядом засобу для прання.