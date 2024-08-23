Перша державна українсько-угорська школа в Будапешті, фото: Facebook Віктор Микита

У Будапешті з 1 вересня відкриють першу державну двомовну середню школу та гімназію. Діти там вчитимуться угорською та українською мовами.

Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита, передає Громадське.

За його словами, вже з 1 вересня українські учні, які проживають в Угорщині, підуть до школи, в якій вчитимуться рідною мовою з 1 по 12 класи. Угорську діти вивчатимуть як іноземну мову.

«Історична подія для українців в Угорщині, значення якої важко переоцінити. У Будапешті зареєстрували першу державну україно-угорську двомовну середню школу та гімназію… Для забезпечення навчального процесу вже підготовано окрему будівлю, яка відповідає всім вимогам згідно з чинним законодавством країни», — написав Микита.

Оскільки школа є державною, фінансується вона державного бюджету Угорщини.

Про намір відкрити в Угорщині першої української школи стало відомо під час візиту прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва.

Орбан тоді відзначив, що в Угорщині проживає багато українців та діє самоврядування національної меншини. Через те, що до країни приїхали багато біженців, виникла ціла низка питань щодо можливості українців в Угорщині жити, працювати, забезпечити відповідну школу для своїх дітей зі своїми викладачами.