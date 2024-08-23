Військовий медик показує страви, якими годують під час лікування у психлікарні, скриншот з відео Петра Коноплі

Омбудсмен Дмитро Лубінець підтвердив погані умови лікування військових в Одеській обласній психіатричній лікарні №2.

Про це повідомив Уповноважений з прав людини в телеграм-каналі.

Дмитро Лубінець повідомив, що після побаченного представники Уповноваженого в області на чолі з Марією Поповою відвідали медзаклад, щоб перевірити належність умов перебування військових на лікуванні.

«За результатами відвідування інформація, на жаль, підтвердилася. Умови, в яких перебувають пацієнти, включно з військовослужбовцями, є абсолютно незадовільними і не відповідають встановленим стандартам», — написав Дмитро Лубінець.

Також з’ясувалося, що заклад перебуває на завершальному етапі реорганізації та приєднується до КНП «Одеський обласний центр психічного здоров’я».

Лубінець наголосив, що, з огляду на виявлені порушення прав пацієнтів, терміново скерували листи з рекомендаціями для органів державної влади щодо заходів для їх усунення.

Крім того, на основі інформації отриманої від ОВА та Департаменту охорони здоров'я, найближчим часом будуть ухвалені відповідні управлінські рішення, зокрема можливе притягнення до адміністративної відповідальності людей, причетних до забезпечення харчування, а також розгляд питання про переукладення договорів з іншим постачальником.

Омбудсмен запевнив, що тримає ситуацію на особистому контролі.

Нагадаємо, 22 серпня бойовий медик 35 бригади морської піхоти Петро Конопля оголосив голодування через погані умови перебування в Одеській обласній психіатричній лікарні №2. Керівництво лікарні та обласна військова адміністрація кажуть, що у закладу немає коштів.