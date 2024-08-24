Володимир Зеленський. Фото з сайту Президента України

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що ніхто не буде диктувати Україні, як жити і який шлях обирати, особливо «хворий дід з Червоної площі».

Про це він сказав у своєму зверненні до Дня незалежності України.

За словами Володимира Зеленського, тільки Україна і українці мають право визначати свій шлях і робити свій вибір.

— Не буде хворий дід з Червоної площі який постійно погрожує всім червоною кнопкою диктувати нам якісь червоні лінії. Як жити, яким шляхом іти, який вибір робити будуть для себе визначати лише Україна і Українці. Бо так працює незалежність, — сказав він.

Президент наголосив, що Росія дізнається, що таке українська відплата і українська відповідь рано чи пізно прилетить у кожну точку Росії.

— Наш ворог знатиме, що таке відплата по українськи, далекобійна, гідна, симетрична. Знатиме що в кожну точку рф яка є небезпекою для життя нашої держави і наших людей рано чи пізно прилетить українська відповідь. Вицвілі очі їхнього начальника сприймають весь світ сірою зоною, та ми не дамо перетворити в сіру зону землі де по праву має бути синьо-жовтий прапор, — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у Воронезькій області, в Острогозькому районі, заявили про нічну атаку безпілотників 24 серпня. Внаслідок цього загорівся та почав детонувати склад боєприпасів.