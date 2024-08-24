Google відзначив День Незалежності України спеціальним дудлом, з зображенням українського прапора.

Інтерактивне зображення можна знайти зайшовши на сторінку пошуковика Google.

Компанія Google присвятила дід Дню незалежності України. Скриншот

Компанія підкреслила, що 33-тя річниця незалежності символізує стійкість українського народу та віддачу тим, хто пожертвував своїм життям заради нації. Коли користувачі натискають на дудл, вони потрапляють на пошукову сторінку за запитом «День незалежності України» у відповідній мовній версії системи.

Компанія Google присвятила дід Дню незалежності України. Скриншот

Нагадаємо, що новим зображенням на головній сторінці пошуковик Google вітає українців з Днем незалежності не вперше.