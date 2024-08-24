Частина Миколаєва залишиться без води, архівне фото «НикВести»

У неділю, 25 серпня, частина жителів Миколаєва залишиться без водопостачання через ремонт мережі.

Про це повідомили в комунальному підприємстві «Миколаївводоканал».

Зазначається, що для виконання аварійних робіт з 18:00 25 серпня до 20:00 28 серпня буде припинено водопостачання в квадраті вулиць: від 3-ї Слобідської до вулиці 8 Березня та від вулиці Чкалова до вулиці Заводської.

Також водопостачання буде відсутнє на вулицях: Млинна, Новосільська, Дмитрієва, Богоявленська, Лєскова, Радісна, Левадівська, пров. Суднобудівників.

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