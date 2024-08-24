Зруйнована будівля Миколаївської ОВА. архівне фото «НикВести»

Миколаївський історик, професор Чорноморського національного університету імені Петра Могили Юрій Котляр до Дня незалежності України розповів про історію Миколаєва в контексті 33 річниці свободи.

Відео опублікували на сторінці ЧНУ в YouTube.

Юрій Котляр розповів історію міста з моменту проведення Референдуму у 1991 році до сьогоднішнього дня.

— Миколаїв в епоху незалежності — дуже велика, складна, і важлива проблема. Зупинимося на епізодах, які характеризують ставлення жителів Миколаєва до періоду української державності та розвінчують ті чи інші російські міфи про те, що Миколаїв — російське місто, — сказав він.

За його словами у 1991 році під час Референдуму за незалежність України в Миколаєві зібралася рекордна кількість людей. Загалом понад 89% миколаївців підтримали ідею незалежності. Історик також згадав період Революції Гідності 1013-1014 років.

— Лютий 2014 року: скидають символ колишньої епохи — памʼятник Леніну у Миколаєві. На Соборній площі зібралося більше 15 тисяч осіб, — сказав Юрій Котляр.

Завершив свою розповідь професор подіями російсько-української війни. Він зауважив, що враховуючи усі зазначені події, Миколаїв довів, що є справжнім українським містом.

— Ця епоха для Миколаєва біла надзвичайно складною, цікавою, насиченою різними подіями. Миколаїв ще раз довів усім що Миколаїв справжнє українське місто, — резюмував історик.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до дня незалежності України наголосив, що ніхто не буде диктувати Україні, як жити і який шлях обирати, особливо «хворий дід з Червоної площі». Президент пообіцяв, що Росія дізнається, що таке українська відплата і українська відповідь рано чи пізно прилетить у кожну точку Росії.