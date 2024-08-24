Удар по об'єкту енергетики. / Фото: Associated Press

Україна та Росія начебто вели таємні переговори щодо укладення угоди про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, однак операція Збройних сил України в Курській області зірвала ці плани.

Про це пише французьке видання Le Monde з посиланням на власні джерела.

Як зазначають журналісти, угода мала означати «часткове припинення вогню, яке дасть відстрочку для обох країн». Ідея виникла після першого Саміту миру у Швейцарії, коли Катар нібито запропонував провести переговори щодо енергетики, на яких Росія та Україна могли б досягти «конкретних, відчутних результатів». Переговори нібито повинні були відбутися наприкінці серпня у Досі, столиці Катару, але через українську операцію їх відклали.

Однак речниця МЗС Росії Марія Захарова спростувала існування таких переговорів, заявивши, що «ніяких прямих або непрямих переговорів про безпеку цивільних об'єктів критичної інфраструктури Росія не веде».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що наступ українських військ на Курську область Росії був «превентивним ударом», щоб уникнути оточення українських підрозділів і окупації міста Суми.

Операція у Курській області

Російська сторона стверджує, що 6 серпня українські військові спробували прорвати кордон та закріпитися у Суджанському та Коренівському районах Курської області.

Губернатор регіону Олексій Смирнов 12 серпня доповів лідеру РФ Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів у Курській області «перебувають під контролем противника».

Президент України Володимир Зеленський увечері 12 серпня підтвердив проведення операції у Курській області. За його словами, це було необхідним для забезпечення безпеки прикордонних районів від російських військових.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна не зацікавлена забрати території Курської області Росії. Наразі Україна захищає своїх громадян, яких обстрілюють російські військові з території цього регіону.

Нагадаємо, що у Курській області, 14 серпня, спецпризначенці Служби безпеки України взяли в полон 102 військових 488 гвардійського мотострілецького полку Збройних сил Росії та спецзагону «Ахмат». Зазначається, що це наймасовіше взяття противника в полон, яке вдалося провести за один раз.

Також згідно з повідомленням місцевих медіа, шість російських військових потрапили в полон до ЗСУ, а російський телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» стверджує, що чеченський спецназ «Ахмат», що дислокувався на прикордонні, залишив свої позиції, а 15 бійців отримали поранення.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що станом на 14 серпня, Сили оборони України знищили ворога у місті Суджа Курської області РФ. Понад російських 100 військових взято в полон, продовжується оборонна операція.

15 серпня представники України та РФ починають переговори про обмін військовополоненими в Курській області.