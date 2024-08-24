Хакер. Фото з сайту cybermolfar

Фахівці ГУР Міноборони України разом з українською кіберспільнотою провели масштабну атаку на російських провайдерів мобільного зв’язку та інтернету, а також на інформаційні ресурси великих промислових об'єктів РФ.

Про це пише Укрінформ, посилаючись на власні джерела у розвідці.

За даними джерел, російські користувачі масово скаржилися на збої у провайдера «Ростєлєком», відсутність підключення до інтернету в мобільних операторів «MTC» та «Білайн», а також на проблеми з «Яндекс», де не працювали сервіси «Яндекс.почта», «Яндекс.еда» і «Яндекс.такси». Всі ці ресурси, як зазначається, підтримують та фінансують війну проти України.

Крім того, були атаковані десятки ресурсів великих промислових об'єктів РФ, які забезпечують роботу військово-промислового комплексу Росії. Зокрема, зазнали атак мережеві інфраструктури автозаводу «Чайка-сервіс», який виробляє техніку для російських силових відомств, ООО «Контур-НИИРС», що виробляє спеціальне обладнання для літаків та вертольотів, та ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука», що постачає технічні та програмні засоби.

Атаки також торкнулися хмарних і файлових сховищ інтернет-провайдерів «Mail.ru», VDSina, «Квідекс» та інших, а також ресурсів компаній-виробників світлового обладнання, дизельних станцій, хостинг-провайдерів та виробників балістичного захисту.

В результаті кібератаки було уражено щонайменше 33 сервери та 283 службових комп'ютери промислових об'єктів, знищено 15 хмарних і файлових сховищ та ліквідовано 21 вебсайт, загальний обсяг знищеної інформації склав близько 70 терабайтів. На місці знищених вебресурсів українські хакери залишили «заглушки» з агітаційними матеріалами на підтримку України.

Нагадаємо, нещодавно кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони спільно з хакерською групою «ВО Team» паралізували роботу підприємства, яке розробляє ядерну зброю РФ під Челябінськом, успішно атакувавши місцевого провайдера.