Ольга Харлан та Василь Малюк. Фото: Федерація фехтування

Миколаївська фехтувальниця, дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях Ольга Харлан отримала пам'ятний знак від СБУ «Хрест пошани».

Про це повідомли в Федерації фехтування України

Голова СБУ Василь Малюк, вручаючи відзнаку, побажав їй нових звитяг і наголосив на важливості внеску спортсменки в боротьбу за Україну.

«У кожного українця сьогодні свій фронт: воїни, волонтери, медики, підприємці, спортсмени — усі ми робимо максимум, щоб вигнати ворога з рідної землі. І дуже важливо, щоб увесь світ бачив незламну силу українського духу. Дякуємо Вам, що ваш чемпіонський голос звучить на весь світ. Ви — гордість України!», — йдеться в повідомленні.

Ольга Харлан своєю чергою подякувала за підтримку і висловила гордість за українських захисників.

«Я пишаюся хлопцями та дівчатами, які боронять Незалежність. Ми всі надзвичайно вдячні за те, що маємо можливість здобувати спортивні перемоги, коли основну Перемогу виборюєте ви, наші воїни — на полі бою», — сказала вона.

Президент України Володимир Зеленський напередодні Дня Незалежності присвоїв миколаївській олімпійській чемпіонці Ользі Харлан звання «Національна легенда України».

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх 2024 у Парижі у понеділок, 29 липня, в змаганні у шаблі серед жінок, перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Вона переграла південнокорейську суперницю Чой Себін з рахунком 15:14.

На Олімпійських іграх також пройшли змагання у шаблі серед жінок. У вирішальному бою за бронзу перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Водночас Ольга Харлан відіграла ключову роль на шляху до золота у командному турнірі.

Загалом Миколаївська спортсменка Ольга Харлан стала шестиразовою олімпійською призеркою, здобувши золото командного турніру з фехтування на шаблі на Іграх-2024