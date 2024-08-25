Андрій Юсов. Фото: Армія.інфо

Українські захисники мають план повернення окупованого Росією Криму та знищення незаконного Керченського мосту, але реалізація цього плану виявляється складнішою, ніж очікувалося.

Про це заявив представник Головного управління Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю Київ24.

За його словами, наразі російські війська використовують тимчасово окупований півострів як важливу військову базу і стратегічну територію для логістики.

«Хотілося б подивитися на годинник і сказати, що мосту ще залишилося стояти 15 хвилин — але реальність складніша», — повідомив представник ГУР.

Андрій Юсов сказав, що план деокупації Криму є, але деталі поки не будуть розголошені.

«Безумовно, Сили безпеки й оборони мають плани щодо як деокупації українських земель і півострова, так і знищення всіх речей, які цьому заважають. Ми не даватимемо анонси. Як і не робилося це минулі рази, коли відповідні ураження завдавалися й були ефективними», — сказав він.

Нагадаємо, що 17 липня 2023 року відбулася атака українського безпілотника «Морський малюк». Видання CNN опублікували ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент використання експериментального морського безпілотника «Морський малюк» (Sea Baby) для атаки на Керченський міст.

У ГУР зазначили, що удари по Керченському мосту вкотре погіршили ситуацію для угруповання військ противника на півдні України та викликали «істеричну» реакцію воєнно-політичного керівництва РФ.

Після цього окупанти посилили охорону мосту через Керченську протоку. Також у зв’язку з пошкодженнями рух через міст уповільнено.

За даними розвідки, у Кремлі вимагали будь-що убезпечити об’єкт, який є критично важливим для воєнної логістики російської окупаційної армії.