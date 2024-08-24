Хода у вишиванках до Дні незалежності у Миколаєві. Фото Миколаївської міськради

У Миколаєві 24 серпня до Дня Незалежності України відбулася хода у вишиванках.

Містяни відновили традицію маршу, що була перервана кілька років через військову агресію РФ, повідомили у Миколаївській міськраді.

Миколаївці в національному одязі зібралися біля Соборної площі. Вони пройшли до зруйнованої російською ракетою будівлі обласної військової адміністрації, де поклали квіти та хвилиною мовчання вшанували загиблих у боротьбі за незалежність.

Колона продовжила шлях по головній вулиці Соборній, вигукуючи патріотичні лозунги. Марш завершився біля пам'ятника Небесній сотні.

Хода у вишиванках до Дні незалежності у Миколаєві. Фото Миколаївської міськради

Хода у вишиванках до Дні незалежності у Миколаєві. Фото Миколаївської міськради

Хода у вишиванках до Дні незалежності у Миколаєві. Фото Миколаївської міськради

Хода у вишиванках до Дні незалежності у Миколаєві. Фото Миколаївської міськради

Хода у вишиванках до Дні незалежності у Миколаєві. Фото Миколаївської міськради

Нагадаємо, миколаївський історик, професор Чорноморського національного університету імені Петра Могили Юрій Котляр до Дня незалежності України розповів про історію Миколаєва в контексті 33 річниці свободи.