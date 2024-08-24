У Миколаєві 24 серпня до Дня Незалежності України відбулася хода у вишиванках.
Містяни відновили традицію маршу, що була перервана кілька років через військову агресію РФ, повідомили у Миколаївській міськраді.
Миколаївці в національному одязі зібралися біля Соборної площі. Вони пройшли до зруйнованої російською ракетою будівлі обласної військової адміністрації, де поклали квіти та хвилиною мовчання вшанували загиблих у боротьбі за незалежність.
Колона продовжила шлях по головній вулиці Соборній, вигукуючи патріотичні лозунги. Марш завершився біля пам'ятника Небесній сотні.
Нагадаємо, миколаївський історик, професор Чорноморського національного університету імені Петра Могили Юрій Котляр до Дня незалежності України розповів про історію Миколаєва в контексті 33 річниці свободи.
У Миколаєві 24 серпня до Дня Незалежності України відбулася хода у вишиванках.
Містяни відновили традицію маршу, що була перервана кілька років через військову агресію РФ, повідомили у Миколаївській міськраді.
Миколаївці в національному одязі зібралися біля Соборної площі. Вони пройшли до зруйнованої російською ракетою будівлі обласної військової адміністрації, де поклали квіти та хвилиною мовчання вшанували загиблих у боротьбі за незалежність.
Колона продовжила шлях по головній вулиці Соборній, вигукуючи патріотичні лозунги. Марш завершився біля пам'ятника Небесній сотні.
Нагадаємо, миколаївський історик, професор Чорноморського національного університету імені Петра Могили Юрій Котляр до Дня незалежності України розповів про історію Миколаєва в контексті 33 річниці свободи.