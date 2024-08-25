В Україні розробляють нові далекобійні ракети. Фото: Укрінформ

Україна працює над власними далекобійними ракетами, які будуть відрізнятися високою потужністю і великою дальністю.

Про це 24 серпня на пресконференції в Києві повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що тепер фахівці зосереджені на розробці дронів-ракет:

— Наші фахівці працюють в режимі 24/7. Ми виконали обіцянку щодо далекобійних дронів, які вже мають дальність до 1500 км. Тепер ми зосереджені на розробці дронів-ракет. Ми плануємо також випуск інших ракет, які матимуть надзвичайну потужність та значну дальність, – додав президент.

Нагадаємо, що Україна вперше використала нову ракету-дрон «Паляниця» власного виробництва.