Миколаївські вогнеборці загасили 35 пожеж за добу: два парки постраждали від вогню. Фото: ДСНС у Миколаївській області

У суботу 24 серпня та в ніч на 25 серпня в Миколаївській області сталося 35 пожеж. Вогнеборці ліквідували загоряння на територіях приватних домоволодінь, відкритих ділянках, а також займання, викликане уламками безпілотника через бойові дії.

Як повідомили в Головному управлінні державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області повідомляє, що вогонь охопив різні території, зокрема два ландшафтні парки.

Миколаївські вогнеборці загасили 35 пожеж за добу: два парки постраждали від вогню. Фото: ДСНС у Миколаївській області Миколаївські вогнеборці загасили 35 пожеж за добу: два парки постраждали від вогню. Фото: ДСНС у Миколаївській області Миколаївські вогнеборці загасили 35 пожеж за добу: два парки постраждали від вогню. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Зокрема, вогнеборці виїжджали на ліквідацію 8 пожеж на території приватних домоволодінь, 25 – на відкритих територіях.

Також виникла пожежа листяного настилу та сухої трави на території «Приінгульського ландшафтного парку» та регіонального ландшафтного парку «Тилігульський». Вогонь охопив площу понад 42 га.

— В Миколаївському районі уламки безпілотника пошкодили близько15 будинків і господарських споруд. У одному з цих об’єктів і на господарчій території почалася пожежа, яка швидко розповсюдилася на суху траву. Вогнеборці змогли загасити загоряння на площі 200 кв. м., – зазначили рятувальники.

Миколаївські вогнеборці загасили 35 пожеж за добу: два парки постраждали від вогню. Фото: ДСНС у Миколаївській області Миколаївські вогнеборці загасили 35 пожеж за добу: два парки постраждали від вогню. Фото: ДСНС у Миколаївській області Миколаївські вогнеборці загасили 35 пожеж за добу: два парки постраждали від вогню. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Для ліквідації пожеж було залучено 36 одиниць техніки та 100 рятувальників. Допомагали також працівники лісгоспу та місцеві пожежні команди з різних населених пунктів. Пожежі були швидко ліквідовані, і рятувальники продовжують контролювати ситуацію.

Нагадаємо, що у середу, 21 серпня, на території Миколаївської області зафіксували 43 пожежі. Загалом вигоріло 36 гектарів землі.