Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан відвідала поранених українських військових, привізши з собою бронзову та золоту медалі, здобуті на Олімпійських іграх у Парижі.
Про це повідомив очільник НОК України Вадим Гутцайт на своїй сторінці у Facebook.
Фехтувальниця відвідала один з клінічних госпіталів, де українські бійці проходять лікування.
— Я їх (медалі– прим.) не одягаю. Мені хочеться їх просто дати потримати, щоб з ними фотографувалися, бо вони також і ваші. Тому що завдяки вам існує наша країна. Ви допомагаєте неймовірно, дякую вам за це. І це також ваша перемога, — сказала Ольга Харлан.
Президент України Володимир Зеленський напередодні Дня Незалежності присвоїв миколаївській олімпійській чемпіонці Ользі Харлан звання «Національна легенда України».
Нагадаємо, що на Олімпійських іграх 2024 у Парижі у понеділок, 29 липня, в змаганні у шаблі серед жінок, перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Вона переграла південнокорейську суперницю Чой Себін з рахунком 15:14.
На Олімпійських іграх також пройшли змагання у шаблі серед жінок. У вирішальному бою за бронзу перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Водночас Ольга Харлан відіграла ключову роль на шляху до золота у командному турнірі.
Загалом Миколаївська спортсменка Ольга Харлан стала шестиразовою олімпійською призеркою, здобувши золото командного турніру з фехтування на шаблі на Іграх-2024
Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан відвідала поранених українських військових, привізши з собою бронзову та золоту медалі, здобуті на Олімпійських іграх у Парижі.
Про це повідомив очільник НОК України Вадим Гутцайт на своїй сторінці у Facebook.
Фехтувальниця відвідала один з клінічних госпіталів, де українські бійці проходять лікування.
— Я їх (медалі– прим.) не одягаю. Мені хочеться їх просто дати потримати, щоб з ними фотографувалися, бо вони також і ваші. Тому що завдяки вам існує наша країна. Ви допомагаєте неймовірно, дякую вам за це. І це також ваша перемога, — сказала Ольга Харлан.
Президент України Володимир Зеленський напередодні Дня Незалежності присвоїв миколаївській олімпійській чемпіонці Ользі Харлан звання «Національна легенда України».
Нагадаємо, що на Олімпійських іграх 2024 у Парижі у понеділок, 29 липня, в змаганні у шаблі серед жінок, перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Вона переграла південнокорейську суперницю Чой Себін з рахунком 15:14.
На Олімпійських іграх також пройшли змагання у шаблі серед жінок. У вирішальному бою за бронзу перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Водночас Ольга Харлан відіграла ключову роль на шляху до золота у командному турнірі.
Загалом Миколаївська спортсменка Ольга Харлан стала шестиразовою олімпійською призеркою, здобувши золото командного турніру з фехтування на шаблі на Іграх-2024