Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан привезла свої медалі пораненим українським військовим. Фото: Вадим Гутцайт/Facebook

Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан відвідала поранених українських військових, привізши з собою бронзову та золоту медалі, здобуті на Олімпійських іграх у Парижі.

Про це повідомив очільник НОК України Вадим Гутцайт на своїй сторінці у Facebook.

Фехтувальниця відвідала один з клінічних госпіталів, де українські бійці проходять лікування.

— Я їх (медалі– прим.) не одягаю. Мені хочеться їх просто дати потримати, щоб з ними фотографувалися, бо вони також і ваші. Тому що завдяки вам існує наша країна. Ви допомагаєте неймовірно, дякую вам за це. І це також ваша перемога, — сказала Ольга Харлан.

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан привезла свої медалі пораненим українським військовим. Фото: Вадим Гутцайт/Facebook Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан привезла свої медалі пораненим українським військовим. Фото: Вадим Гутцайт/Facebook

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан привезла свої медалі пораненим українським військовим. Фото: Вадим Гутцайт/Facebook Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан привезла свої медалі пораненим українським військовим. Фото: Вадим Гутцайт/Facebook

Президент України Володимир Зеленський напередодні Дня Незалежності присвоїв миколаївській олімпійській чемпіонці Ользі Харлан звання «Національна легенда України».

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх 2024 у Парижі у понеділок, 29 липня, в змаганні у шаблі серед жінок, перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Вона переграла південнокорейську суперницю Чой Себін з рахунком 15:14.

На Олімпійських іграх також пройшли змагання у шаблі серед жінок. У вирішальному бою за бронзу перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Водночас Ольга Харлан відіграла ключову роль на шляху до золота у командному турнірі.

Загалом Миколаївська спортсменка Ольга Харлан стала шестиразовою олімпійською призеркою, здобувши золото командного турніру з фехтування на шаблі на Іграх-2024