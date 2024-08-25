У Львові чиновниця ОВА відмовилася вставати під час виконання гімну України. Скриншот з відео

У Львові працівниця обласної державної адміністрації відмовилася вставати під час гімну України, а у відповідь на зауваження волонтерів показала непристойний жест.

Відео інциденту оприлюднила 24 серпня у Facebook-групі «Варта-1» волонтерка Леся Менкуш-Мальків.

Акція була організована родинами полонених та зниклих безвісти, посадовиця відмовилася встати з лавки під час виконання національного гімну.

Волонтерка розповіла, що після інциденту звернулася до поліції для з’ясування особи жінки, яка виявилось вона працює в управлінні інформаційної політики з 2017 року Львівської ОВА.

Як зазначає видання «Zaxid.net» керівник департаменту внутрішньої політики Львівської ОВА Юрій Горун, підтвердив, що після скандалу посадовиця була звільнена.

— Таке поводження є неприпустимим для будь-якого українця, а тим більше для державного службовця. Ми швидко відреагували на ситуацію. Працівниця написала заяву на звільнення, і я підписав відповідний наказ. З 24 серпня вона вже не працює у Львівській обласній адміністрації, – повідомив він.

Нагадаємо, що в Одесі в суботу, 15 червня, стався мовний конфлікт на бізнес-заході під назвою Вечір нетворкінгу. Один із спікер відмовився говорити українською мовою, коли йому зробили зауваження слухачі.