З понеділка на Миколаївщині знову очікується денна спека: температура сягне +37 °C

Впродовж дня у понеділок, 26 серпня, в Миколаєві та області прогнозується спекотна погода.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

За прогнозом синоптиків, буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний, 9-14 м/с.

Температура повітря вночі сягатиме 19-24°, вдень до 32-37°.

Синоптик Українського гідрометцентру Олена Палагнюк в коментарі Фактам ICTV розповіла, що денна спека в Україні триватиме недовго

— Проте, дощі трохи «розбавлять» це пекло — 29 серпня на більшій частині території України, а 30-31 серпня у західних регіонах місцями прогнозуються короткочасні дощі та грози. 30 серпня дощитиме і в південних областях. А от вже 1-2 вересня в Україні без опадів. Температура вночі +14-20 °C, вдень +27-33 °C. Тож, осінь почнеться з літніх температур, – сказала вона.

Пожежна небезпека по Миколаївщині V клас. Погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Як врятуватись від спеки на вулиці?

Перебувайте в тіні. Шукайте тінь у парках, під деревами або біля будівель. Використовуйте капелюхи з широкими полями та сонцезахисні окуляри.

Зволоження. Пийте багато води, навіть якщо не відчуваєте спраги. Носіть з собою пляшку з водою. Уникайте вживання алкоголю та напоїв з кофеїном, які можуть сприяти зневодненню.

Зволожувальні серветки. Носіть з собою вологі серветки або невелику пляшечку з водою для зволоження шкіри. Прикладіть їх до лоба, шиї та зап’ясть.

Плануйте активності. Уникайте фізичних навантажень у найбільш спекотні години дня, зазвичай з 11:00 до 16:00. Плануйте прогулянки або справи на ранок або вечір, коли температура нижча.

Легкий одяг та захист від сонця. Носіть легкий, дихаючий одяг з довгими рукавами, щоб захистити шкіру від прямих сонячних променів. Також не забувайте про нанесення на шкіру сонцезахисного крему з високим фактором захисту (SPF).

Враховуючи ці поради, мешканці можуть ефективно впоратися з літньою спекою навіть під час труднощів із електропостачанням. Пам'ятайте про енергоефективне споживання та використання доступних ресурсів для забезпечення комфортного клімату вдома.