Лише за серпень зафіксовано понад 25 тисяч нових випадків коронавірусу. Архівне фото «НикВести»

Протягом літа захворюваність на COVID-19 в Україні збільшилася майже в 13 разів. Лише за серпень зафіксовано понад 25 тисяч нових випадків коронавірусу.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я України Марія Карчевич під час телемарафону.

За її словами, за неповний серпень в Україні вже зареєстровано понад 25 тисяч випадків COVID-19, тоді як у червні цей показник складав лише 2300.

— Під час пандемії було введено законодавство, яке дозволяє отримати лікарняний дистанційно. Це зменшує кількість контактів, і пацієнт може звернутися до лікаря, отримати консультацію та довідку про непрацездатність на 5 днів, залишаючись вдома, – зазначила Марія Карчевич.

Вона також додала, що якщо хвороба триває більше 5 днів, це може свідчити про важкі симптоми, тому необхідно звернутися до лікаря особисто.

Нагадаємо, що за першу половину серпня в Україні на новий штам коронавірусної інфекції COVID-19 захворіли більш як 26 тисяч людей. Цей показник вдесятеро перевищує дані за червень.

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