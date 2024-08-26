Одеський ресторатор і бізнесмен Савва Лібкін висловив своє скептичне ставлення до демонтажу пам’ятників в місті, зокрема пам’ятника Катерині, а перейменування вулиць назвав тимчасовим явищем, якому він поки що не готовий давати оцінку.

Про це він сказав у п'ятницю, 23 серпня, в інтерв'ю виданню «Українська правда».

За словами бізнесмена, пам’ятники є просто маркерами епохи, а їх демонтаж не може змінити частину нашої історії.

— Мені все одно (щодо демонтажу пам’ятник Катерині II– прим.). Був пам'ятник, немає пам'ятника. Я розумію, що у всьому світі стоять пам'ятники. Нікому пам'ятник не заважає. Пам'ятник – це відображення не пам'яті, а часу. В той час поставили так, в цей час поставлять інакше. Але демонтаж пам'ятників не відміняє того факту, що тут колись була Катерина. Це історичний факт так колись це було. Але чому треба обрізати собі історію. Я не можу просто стерти свою історію, – відповів він.

Одеський ресторатор Савва Лібкін спілкується з головним редактором УП Севгіль Мусаєвой у ресторані «Дача» Одеський ресторатор Савва Лібкін спілкується з головним редактором УП Севгіль Мусаєвой у ресторані «Дача» Одеський ресторатор Савва Лібкін спілкується з головним редактором УП Севгіль Мусаєвой у ресторані «Дача»

Одеський ресторатор Савва Лібкін спілкується з головним редактором УП Севгіль Мусаєвой у ресторані «Дача» Одеський ресторатор Савва Лібкін спілкується з головним редактором УП Севгіль Мусаєвой у ресторані «Дача» Одеський ресторатор Савва Лібкін спілкується з головним редактором УП Севгіль Мусаєвой у ресторані «Дача»

Також Савва Лібкін прокоментував ситуацію з перейменуванням бульвару Жванецького в Одесі.

– Жванецький зробив більше для цього міста, ніж багато інших людей. Тому що про Одесу через Михайла Жванецького дізнаються в світі. Він супер-комунікатор, супер-філософ. Він людина, яким потрібно, в принципі, пишатись. Він одесит, і я не розумію, чому ці перейменування – це просто тимчасові явища. Мені все одно, я не готовий давати цьому оцінку, бо у мене є чим займатися, – сказав він.

Савва Лібкін і Михайло Жванецький готують разом у одеському ресторані «Дача». Фото: Ресторатор Савва Либкин / Facebook Савва Лібкін і Михайло Жванецький готують разом у одеському ресторані «Дача». Фото: Ресторатор Савва Либкин / Facebook Михайло Жванецький у одеському ресторані «Дача». Фото: Ресторатор Савва Либкин / Facebook

Савва Лібкін і Михайло Жванецький готують разом у одеському ресторані «Дача». Фото: Ресторатор Савва Либкин / Facebook Савва Лібкін і Михайло Жванецький готують разом у одеському ресторані «Дача». Фото: Ресторатор Савва Либкин / Facebook

Савва Лібкін додав, що якби він був політиком, він би більше зосередився на накопиченні сил і ресурсів для важливіших справ, ніж перейменування вулиць.

— Якби я був політиком, я б займався виробництвом зброї, а не перейменуванням вулиць. Це важливіше і цікавіше. Перейменування вулиць відволікає від того, що насправді потрібно – виробництво зброї,– резюмував він.

Спір навколо перейменування топонімів в Одесі

Нагадаємо, що 31 липня розпорядженням голови ОВА Олега Кіпера в Одесі затверджено перейменування 432 топонімів. Серед них бульвар, названий на честь сатирика Михайла Жванецького, стане бульваром Військово-морських сил.

Міський голова Одеси Генадій Труханов висловив своє незадоволення роботою ОВА щодо деколонізації та перейменування топонімів в місті. Зокрема, він не погоджувався з перейменуванням і бульвару Жванецького. Він каже, що долю назв одеських топонімів мають віршувати мешканці міста за допомогою обговорення.

Він заявив, що така політика дорівнює знищенню ДНК міста пообіцяв усіма можливими способами добитися скасування рішення ОВА про перейменування. Після чого в своєму Telegram-каналі запустив голосування, щоб дізнатися думку жителів міста.

Втім, голова Львівської області заявив, що підтримує перейменування вулиць Одеси. Він вважає, що Геннадій Труханов захищає думку про те, що важливу роль у житті Одеси складає російська культура та її діячі.