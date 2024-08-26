Делегація Вселенського патріархату. Фото ВВС

Делегація Вселенського патріархату провела зустріч з митрополитом Онуфрієм, очільником Української православної церкви, що стало першим прямим контактом сторін з 2018 року, коли УПЦ розірвала спілкування після надання Томосу про автокефалію ПЦУ.

Як повідомляє ВВС Україна з посиланням на власні джерела у Вселенському патріархаті та УПЦ, до складу делегації увійшли архієпископ Вінніпезький Іларіон, митрополит Пісідійський Іов та патріарший диякон Епіфаній Кам'янович.

Згідно з джерелами ВВС, перемовини відбулися "у добрій атмосфері" і виявили, що УПЦ відкрита до діалогу. Це був перший випадок за шість років, коли представники Вселенського патріарха Варфоломія зустрілися з УПЦ (раніше підпорядкованою Московському патріархату).

«Зустріч з делегацією Вселенського патріархату відбулася вперше за шість років у дуже братській атмосфері», — йдеться у коментарі для ВВС.

Після зустрічі з Онуфрієм делегація також провела переговори з митрополитом Епіфанієм, главою Православної церкви України, главою Української греко-католицької церкви Святославом та колишнім патріархом УПЦ КП митрополитом Філаретом. Зустріч із президентом України також входить до планів делегації.

Представники ПЦУ, коментуючи ситуацію для ВВС, зазначили, що є «певна криза довіри». Делегація Вселенського патріархату спочатку відвідала митрополита Онуфрія і не повідомила про цю зустріч під час двогодинних переговорів із ПЦУ, що, на думку співрозмовника, може свідчити про відсутність прогресу в переговорах з УПЦ та недостатню прозорість делегації у спілкуванні з ПЦУ.

Співрозмовники також наголосили, що питання про новий томос чи створення екзархату для УПЦ не обговорювалося.

Заборона московської церкви в Україні

У січні 2023 року у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт №8371 щодо заборони в Україні релігійних організацій, згідно з яким може бути припинена діяльність УПЦ МП. Верховна Рада 19 жовтня 2023 року ухвалила в першому читанні цей документ.

В остаточну редакцію документа Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики тричі вносив правки. Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 16 серпня 2024 року схвалив поправки до законопроєкту №8371 і рекомендував парламенту прийняти його в другому читанні і в цілому.

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій 17 серпня заявила, що підтримує законодавчу ініціативу щодо заборони в Україні діяльності релігійних організацій, пов’язаних з Російською православною церквою. За словами першого заступника Голови ВРУ Олександра Корнієнка, це питання про регулювання діяльності релігійних організацій стоїть в порядку денному одним з перших.

Зазначимо, що за весь час вторгнення Росії в Україну СБУ, згідно з офіційними повідомленнями, відкрила близько 70 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП). 16- із них — щодо митрополитів.

Одним з найгучніших стало затримання намісника Лаври від УПЦ (МП) митрополита Павла. 1 квітня СБУ провела в його домі обшуки й вручила підозру.

СБУ встановлено, що Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора. Це підтвердила й ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза.

Також Служба безпеки України оприлюднила добірку телефоних розмов колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Лебідя), які доводять, що він виправдовував війну, радів окупації українських територій та мав зв'язки з Москвою.

Нагадаємо, що у вівторок, 20 серпня, Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект щодо заборони в Україні діяльності релігійних організацій, пов’язаних з Російською православною церквою.

Рішення підтримали майже усі народні депутати від Миколаївської області. За законопроєкт № 8371 проголосували нардепи Олександр Пасічний, Олександр Гайду, Давид Арахамія, Артем Чорноморов, Максим Дирдін, Ігор Копитін, Ігор Негулевський та Олена Мошенець.

24 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє релігійні організації в Україні, що мають зв’язки з Росією.