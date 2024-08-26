Польща підняла військові літаки через атаку Росії на Україну. Фото WOJSKO POLSKIE

Польща знову підняла свої військові літаки через ранкову атаку росіян на Україну.

Про це повідомили в Оперативному командуванні польської армії.

Там зазначили, що з самого ранку спостерігається «інтенсивна діяльність» російської дальньої авіації, яка наносить удари по об'єктах, зокрема на західній території України. Через це військові попередили, що в південно-східній частині Польщі можливий підвищений рівень шуму через проліт польських та союзницьких літаків.

«Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування постійно моніторить ситуацію», — наголосили в командуванні.

Востаннє Польща піднімала свою авіацію 8 липня, коли окупанти завдали удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві.

Росія вранці, 26 серпня, атакує Україну ракетами та дронами. Вибухи пролунали в низці українських міст, зокрема Одесі, Харкові та Києві.