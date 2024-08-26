Голова Миколаївської ОВА, у зв'язку з ранковою атакою РФ та аварійними відключеннями світла розповів, що у Миколаївській області працює близько 400 пунктів незламності.
Про це він написав у своєму Telegram.
Голова ОВА нагадав жителям області, як знайтинайближчий пункт незламності за допомогою «Дії».
«Наразі ситуація не критична в області. Але нагадую де можна знайти пункти незламності. Станом на зараз у Миколаївській області працюють близько 400 пунктів незламності, адреси яких можна знайти у застосунку «Дія», — йдеться в повідомленні.
Дізнатися, де знаходиться найближчий такий пункт можна за посиланням.
Нагадаємо, що Росія вранці, 26 серпня, атакує Україну ракетами та дронами. Вибухи пролунали в низці українських міст.
Через це у Миколаєві та інших містах змушені були терміново запровадити графіки аварійних відключень світла.
Внаслідок російської атаки 26 серпня у Миколаївській області поранено трьох цивільних.
Голова Миколаївської ОВА, у зв'язку з ранковою атакою РФ та аварійними відключеннями світла розповів, що у Миколаївській області працює близько 400 пунктів незламності.
Про це він написав у своєму Telegram.
Голова ОВА нагадав жителям області, як знайтинайближчий пункт незламності за допомогою «Дії».
«Наразі ситуація не критична в області. Але нагадую де можна знайти пункти незламності. Станом на зараз у Миколаївській області працюють близько 400 пунктів незламності, адреси яких можна знайти у застосунку «Дія», — йдеться в повідомленні.
Дізнатися, де знаходиться найближчий такий пункт можна за посиланням.
Нагадаємо, що Росія вранці, 26 серпня, атакує Україну ракетами та дронами. Вибухи пролунали в низці українських міст.
Через це у Миколаєві та інших містах змушені були терміново запровадити графіки аварійних відключень світла.
Внаслідок російської атаки 26 серпня у Миколаївській області поранено трьох цивільних.