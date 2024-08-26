Пункт незламності. Архівне фото «НикВести»

Голова Миколаївської ОВА, у зв'язку з ранковою атакою РФ та аварійними відключеннями світла розповів, що у Миколаївській області працює близько 400 пунктів незламності.

Про це він написав у своєму Telegram.

Голова ОВА нагадав жителям області, як знайтинайближчий пункт незламності за допомогою «Дії».

«Наразі ситуація не критична в області. Але нагадую де можна знайти пункти незламності. Станом на зараз у Миколаївській області працюють близько 400 пунктів незламності, адреси яких можна знайти у застосунку «Дія», — йдеться в повідомленні.

Дізнатися, де знаходиться найближчий такий пункт можна за посиланням.

Нагадаємо, що Росія вранці, 26 серпня, атакує Україну ракетами та дронами. Вибухи пролунали в низці українських міст.

Через це у Миколаєві та інших містах змушені були терміново запровадити графіки аварійних відключень світла.

Внаслідок російської атаки 26 серпня у Миколаївській області поранено трьох цивільних.