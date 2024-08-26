Відключення електроенергії. Ілюстративне фото.

По Україні ситуація в енергетиці залишається складною. Наслідки атак росіян уточнюються.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.

«Ворог знову тероризує всю Україну ракетами. Під прицілом енергетика. Ворог не залишає планів позбавити українців світла», — зазначив він.

Наразі по всій країні введено режим екстрених відключень електроенергії.

«Ситуація складна, наслідки атак уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією», — додав міністр.

Нагадаємо, вранці 26 серпня російська армія нанесла ракетний удар по Україні.

Внаслідок російської атаки 26 серпня у Миколаївській області поранено трьох цивільних.