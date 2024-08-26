Сквер Вітрильний біля *8 Причалу в Миколаєві, архівне фото

Депутатська комісія з питань законності та гласності не підтримала проект рішення щодо перейменування скверу «Вітрильного» на сквер «Данської солідарності».

Відповідне рішення було прийнято у четвер, 22 серпня, під час засідання комісії, пишуть «НикВести».

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков підкреслив, що ініціатива перейменування скверу була запропонована у рамках святкування Дня міста, як символ вдячності за допомогу, яку надає Данія Миколаєву під час війни.

— До річниці святкування Дня міста Миколаєва є така ініціатива підтримати дружні стосунки з країною Данією, яка є унікальним партнером на рівні міста-держави, нашого міста під час повномасштабної війни. Тому є така ініціатива перейменувати сквер Вітрильний на честь сквері Данської Солідарності. Така ініціатива щодо Дня міста – це ініціатива муніципалітету, – сказав Євген Поляков.

Голова комісії з питань гласності, депутатка міської ради Олена Кісельова від партії

«Європейська Солідарність» висловила сумніви щодо доцільності такого рішення. Вона зазначила, що питання перейменувань часто викликає суперечливі думки серед мешканців:

— Сьогодні, на мою думку, штучне напруження створюється в частині перейменування. Оце якось на людей діє дуже неоднозначно. Одні до цього ставляться позитивно, інші — край негативно, — заявила вона.

Олена Кісельова також запитала, хто саме виступив з такою ініціативою та чи була врахована думка містян:

— Коли ви говорите про ініціативу, це ініціатива була у вигляді листа звернення від якихось громадських організацій чи ініціативної групи? Що думають про цю ініціативу містяни? Щоб не вийшло так, що ви вирішили перейменувати, ми підтвердили цю ініціативу, а людям це, по-перше, не на часі, по-друге, можливо, не надходить якийсь відгук, – сказала вона.

Євген Поляков у відповідь зазначив, що наразі не було отримано жодних негативних відгуків на проект рішення. Він додав, що ініціатива щодо перейменування скверу не підпадає під питання декомунізації, оскільки назва «Вітрильний» не підлягає зміні за законодавством.

— Ми ще не отримали жодного негативного відгуку на опублікований проєкт рішень, як це передбачає процедура публікації, – сказав головний архітектор.

Попри те, що проект рішення не було підтримано комісією, питання перейменування може бути винесене на розгляд сесії Миколаївської міської ради.

Нагадаємо, що раніше цей сквер мав назву «Біля річвокзалу». У 2018 році за ініціативою Департаменту житлово-комунального господарства його перейменували у «Вітрильний». У пояснювальній записці до відповідного рішення міськради йшла мова про те, що воно «сприятиме підтримці екологічної рівноваги міста шляхом утримання деревно-чагарникових насаджень скверу у належному естетичному та санітарному стані, забезпечення належних умов відпочинку населення».

У січні цього року Євген Поляков анонсував, що студенти розроблятимуть «нове бачення» скверу «Вітрильний». Зазначалось, що практичні навички планування миколаївським студентам будівельного коледжу допомагатимуть освоїти французькі, естонські та українські фахівці.Студенти мали підготувати власні проєкти та отримати відгуки експертів. Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков розповів, формат воркшопів дозволить миколаївським студентам отримати нові знання та досвід. А місто, у свою чергу, мало отримати нове бачення скверу «Вітрильний».

Варто зазначити, що у Миколаєві вже розробляли проєкт капітальної реконструкції скверу «Вітрильний». У 2021 році його підготували на замовлення Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міськради. Тоді було продемонстровано візуалізацію майбутнього проєкту скверу. Зазначалося, що орієнтовна вартість реконструкції об'єкту від 12 до 20 мільйонів гривень залежно від погодження проектного рішення.

У липні благодійники оновили територію скверу — там встановили нові лавки та висадили гібіскус.