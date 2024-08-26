Відключення світла, ілюстративне фото: Gwaramedia.com

В Україні з 12:00 графіки аварійних відключень змінили на графіки погодинних відключень.

Як повідомили в «Миколаївобленерго», такий дозвіл надійшов від «Укренерго».

«Заживлюємо тих, хто був відключений раніше, паралельно відключаємо 3 та 4 черги ГПВ», — йдеться в повідомленні

Нагадаємо, що після ранкової атаки 26 серпня Комунальне підприємство «Миколаївобленерго» змушене було запровадити графіки аварійних відключень світла.

Нагадаємо, вранці 26 серпня російська армія нанесла ракетний удар по Україні.

Внаслідок російської атаки 26 серпня у Миколаївській області поранено трьох цивільних.

У зв'язку з ранковою атакою РФ та аварійними відключеннями світла у Миколаївській області запрацювало близько 400 пунктів незламності.