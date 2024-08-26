Військовий тримає дрон. Фото: УП

Агентство оборонних ресурсів Литви витратить 8 мільйонів євро на закупівлю восьми тисяч FPV-дронів. З них п’ять тисяч планують передати Україні.

Про це повідомив сказав міністр оборони Лаурінас Кащюнас, передає Delfi.

Зазначається, що дрони закуплять у п'яти литовських виробників: Dangolakis, RSI Europe, Ltmiltech, Granta Autonomy та Unmanned Defense Systems.

«Ми прагнемо заохочувати виробництво дронів та антидронів у Литві. Випробування, які пройшли в Україні, та підписання договорів — це величезний імпульс та значний крок для наших виробників дронів. Ця закупівля, безперечно, пов'язана з основними інтересами національної безпеки», — йдеться у повідомленні.

Безпілотники передадуть Литовській армії та Збройним силам України: три тисячі бойових дронів (FPV) за три мільйони євро залишаться у Литві, а Збройним силам України надішлють майже п’ять тисяч дронів того ж типу за п’ять мільйонів євро.

Дрони як для України, так і для Литовської армії закуповуються з усім додатковим обладнанням та навчанням, необхідним для запуску та управління. Планується, що перші дрони будуть доставлені до України наприкінці вересня цього року. Решту передадуть до кінця цього року.

Раніше повідомлялося, що за попередніми результатами засідання керівної групи Коаліції дронів, Литва виділить 3 мільйони євро на FPV-дрони для України, а Канада передасть 450 безпілотників.