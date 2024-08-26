Шахраї по телефону представляються начальником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом і просять гроші на дрони.
Про це Віталій Кім розповів у своєму відеозверненні.
— Тупішого розводу я ще не бачив, обдзвонюють з різних номерів людей, представляються мною, просять гроші на дрони і ще там щось. Я ніколи ні в кого гроші не прошу. Тому не ведіться люди, тим паче що голос мій можна впізнати, — сказав він.
За словами Віталія Кіма справою вже займається служба безпеки.
Нагадаємо, у травні жителі Миколаєва та Первомайська потрапили під шахрайську схему та втратили майже 700 тисяч гривень. Поліція розпочала кримінальне провадження.
Шахраї по телефону представляються начальником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом і просять гроші на дрони.
Про це Віталій Кім розповів у своєму відеозверненні.
— Тупішого розводу я ще не бачив, обдзвонюють з різних номерів людей, представляються мною, просять гроші на дрони і ще там щось. Я ніколи ні в кого гроші не прошу. Тому не ведіться люди, тим паче що голос мій можна впізнати, — сказав він.
За словами Віталія Кіма справою вже займається служба безпеки.
Нагадаємо, у травні жителі Миколаєва та Первомайська потрапили під шахрайську схему та втратили майже 700 тисяч гривень. Поліція розпочала кримінальне провадження.