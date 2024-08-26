Віталій Кім. Архівне фото НикВести

Шахраї по телефону представляються начальником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом і просять гроші на дрони.

Про це Віталій Кім розповів у своєму відеозверненні.

— Тупішого розводу я ще не бачив, обдзвонюють з різних номерів людей, представляються мною, просять гроші на дрони і ще там щось. Я ніколи ні в кого гроші не прошу. Тому не ведіться люди, тим паче що голос мій можна впізнати, — сказав він.

За словами Віталія Кіма справою вже займається служба безпеки.

Нагадаємо, у травні жителі Миколаєва та Первомайська потрапили під шахрайську схему та втратили майже 700 тисяч гривень. Поліція розпочала кримінальне провадження.