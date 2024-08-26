Володимир Зеленський підписав указ. Фото: REUTERS

У понеділок, 26 серпня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання житла громадянам, яким надали звання «Герой України», або їхнім родинам.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

«Особам, яким присвоєно звання «Герой України» з врученням ордена «Золота Зірка», може надаватися одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують покращення житлових умов», – йдеться у документі.

При присвоєнні звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно або у разі смерті особи, якій присвоєно згадане звання, одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання може надаватися членам сімей таких осіб, йдеться у документі.

Раніше повідомлялося, що Міністерство у справах ветеранів України виділило субвенції на виплату грошової компенсації для придбання житла за трьома бюджетними програмами на загальну суму 5,7 мільярда гривень, передбаченими на 2024 рік.