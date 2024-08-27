Ухвалено рішення посилити Покровський напрямок. Фото 24 ОМБр ім. короля Данила

На засіданні ставки Верховного головнокомандувача ухвалили рішення посилити Покровський напрямок.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, з приводу оборони міста доповідав головнокомандувач ЗСУ.

«Була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо оперативної ситуації, зокрема оборони Покровська. Ухвалили рішення щодо додаткового посилення напрямку», — зазначив глава держави.

Раніше повідомлялося, що у Донецькій області міста Покровськ на Донеччині збільшилися темпи евакуації — щодня виїжджає 500-600 людей.