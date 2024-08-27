На засіданні ставки Верховного головнокомандувача ухвалили рішення посилити Покровський напрямок.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
За його словами, з приводу оборони міста доповідав головнокомандувач ЗСУ.
«Була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо оперативної ситуації, зокрема оборони Покровська. Ухвалили рішення щодо додаткового посилення напрямку», — зазначив глава держави.
Раніше повідомлялося, що у Донецькій області міста Покровськ на Донеччині збільшилися темпи евакуації — щодня виїжджає 500-600 людей.
На засіданні ставки Верховного головнокомандувача ухвалили рішення посилити Покровський напрямок.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
За його словами, з приводу оборони міста доповідав головнокомандувач ЗСУ.
«Була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо оперативної ситуації, зокрема оборони Покровська. Ухвалили рішення щодо додаткового посилення напрямку», — зазначив глава держави.
Раніше повідомлялося, що у Донецькій області міста Покровськ на Донеччині збільшилися темпи евакуації — щодня виїжджає 500-600 людей.