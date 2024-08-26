На Миколаївщині ввели жорсткий графік відключень світла, ілюстративне фото НикВести

Миколаївобленерго повідомило про графіки погодинних відключень (ГПВ) по області на 27 серпня.

Загалом світла у спожвачів не буде 14 годин, повідомляють НикВести.

Протягом наступної доби одночасно вимикатимуть від трьох до чотирьох черг.

00:00 - 06:00 - 3 черги;

06:00 - 11:00 - 4 черги;

11:00 - 15:00 - 3 черги;

15:00 -21:00 - 4 черги;

21:00 - 24:00 - 3 черги.

У почерговому розрізі:

00:00 - 02:00.(+деякий час на заживлення) - 2, 3, 4 черги;

02:00 - 04:00(+деякий час на заживлення) - 4, 5, 6 черги;

04:00 - 06:00(+деякий час на заживлення) - 1, 2, 6 черги;

06:00 - 08:00(+деякий час на заживлення) - 1, 2, 3, 4 черги;

08:00 - 10:00(+деякий час на заживлення) - 3, 4, 5, 6 черги;

10:00 - 11:00(+деякий час на заживлення) - 1, 2, 5, 6 черги;

11:00 - 12:00(+деякий час на заживлення) - 1, 2, 6 черги;

12:00 - 14:00(+деякий час на заживлення) - 1, 3, 4 черги;

14:00 - 15:00(+деякий час на заживлення) - 3, 5, 6 черги;

15:00 - 16:00(+деякий час на заживлення) - 3, 4, 5, 6 черги;

16:00 - 18:00(+деякий час на заживлення) - 1, 2, 5, 6 черги;

18:00 - 20:00(+деякий час на заживлення) - 1, 2, 3, 4 черги;

20:00 - 21:00(+деякий час на заживлення) - 3, 4, 5, 6 черги;

21:00 - 22:00(+деякий час на заживлення) - 3, 5, 6 черги;

22:00 - 24:00(+деякий час на заживлення) - 1, 2, 5 черги.

Нагадаємо, вранці 26 серпня російська армія нанесла ракетний удар по Україні.

Внаслідок російської атаки 26 серпня у Миколаївській області поранено трьох цивільних.

У зв'язку з ранковою атакою РФ та аварійними відключеннями світла у Миколаївській області запрацювало близько 400 пунктів незламності.