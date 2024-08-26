Миколаївобленерго повідомило про графіки погодинних відключень (ГПВ) по області на 27 серпня.
Загалом світла у спожвачів не буде 14 годин, повідомляють НикВести.
Протягом наступної доби одночасно вимикатимуть від трьох до чотирьох черг.
00:00 - 06:00 - 3 черги;
06:00 - 11:00 - 4 черги;
11:00 - 15:00 - 3 черги;
15:00 -21:00 - 4 черги;
21:00 - 24:00 - 3 черги.
У почерговому розрізі:
00:00 - 02:00.(+деякий час на заживлення) - 2, 3, 4 черги;
02:00 - 04:00(+деякий час на заживлення) - 4, 5, 6 черги;
04:00 - 06:00(+деякий час на заживлення) - 1, 2, 6 черги;
06:00 - 08:00(+деякий час на заживлення) - 1, 2, 3, 4 черги;
08:00 - 10:00(+деякий час на заживлення) - 3, 4, 5, 6 черги;
10:00 - 11:00(+деякий час на заживлення) - 1, 2, 5, 6 черги;
11:00 - 12:00(+деякий час на заживлення) - 1, 2, 6 черги;
12:00 - 14:00(+деякий час на заживлення) - 1, 3, 4 черги;
14:00 - 15:00(+деякий час на заживлення) - 3, 5, 6 черги;
15:00 - 16:00(+деякий час на заживлення) - 3, 4, 5, 6 черги;
16:00 - 18:00(+деякий час на заживлення) - 1, 2, 5, 6 черги;
18:00 - 20:00(+деякий час на заживлення) - 1, 2, 3, 4 черги;
20:00 - 21:00(+деякий час на заживлення) - 3, 4, 5, 6 черги;
21:00 - 22:00(+деякий час на заживлення) - 3, 5, 6 черги;
22:00 - 24:00(+деякий час на заживлення) - 1, 2, 5 черги.
Нагадаємо, вранці 26 серпня російська армія нанесла ракетний удар по Україні.
Внаслідок російської атаки 26 серпня у Миколаївській області поранено трьох цивільних.
У зв'язку з ранковою атакою РФ та аварійними відключеннями світла у Миколаївській області запрацювало близько 400 пунктів незламності.
Миколаївобленерго повідомило про графіки погодинних відключень (ГПВ) по області на 27 серпня.
Загалом світла у спожвачів не буде 14 годин, повідомляють НикВести.
Протягом наступної доби одночасно вимикатимуть від трьох до чотирьох черг.
00:00 - 06:00 - 3 черги;
06:00 - 11:00 - 4 черги;
11:00 - 15:00 - 3 черги;
15:00 -21:00 - 4 черги;
21:00 - 24:00 - 3 черги.
У почерговому розрізі:
00:00 - 02:00.(+деякий час на заживлення) - 2, 3, 4 черги;
02:00 - 04:00(+деякий час на заживлення) - 4, 5, 6 черги;
04:00 - 06:00(+деякий час на заживлення) - 1, 2, 6 черги;
06:00 - 08:00(+деякий час на заживлення) - 1, 2, 3, 4 черги;
08:00 - 10:00(+деякий час на заживлення) - 3, 4, 5, 6 черги;
10:00 - 11:00(+деякий час на заживлення) - 1, 2, 5, 6 черги;
11:00 - 12:00(+деякий час на заживлення) - 1, 2, 6 черги;
12:00 - 14:00(+деякий час на заживлення) - 1, 3, 4 черги;
14:00 - 15:00(+деякий час на заживлення) - 3, 5, 6 черги;
15:00 - 16:00(+деякий час на заживлення) - 3, 4, 5, 6 черги;
16:00 - 18:00(+деякий час на заживлення) - 1, 2, 5, 6 черги;
18:00 - 20:00(+деякий час на заживлення) - 1, 2, 3, 4 черги;
20:00 - 21:00(+деякий час на заживлення) - 3, 4, 5, 6 черги;
21:00 - 22:00(+деякий час на заживлення) - 3, 5, 6 черги;
22:00 - 24:00(+деякий час на заживлення) - 1, 2, 5 черги.
Нагадаємо, вранці 26 серпня російська армія нанесла ракетний удар по Україні.
Внаслідок російської атаки 26 серпня у Миколаївській області поранено трьох цивільних.
У зв'язку з ранковою атакою РФ та аварійними відключеннями світла у Миколаївській області запрацювало близько 400 пунктів незламності.