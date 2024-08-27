Прокуратура Парижа опублікувала пресреліз, у якому заявила про можливість висунення 12 обвинувачень проти Павла Дурова, засновника месенджера Telegram.
Про це йдеться в заяві прокуратури.
Павла Дурова затримали в межах судової справи, що розпочалася 8 липня, і слідчі дії можуть тривати до 28 серпня 2024 року. Загалом генерального директора Telegram підозрюють у:
Павла Дурова затримали в суботу, 24 серпня, у паризькому аеропорту Ле Бурже.
Раніше повідомлялося, що Україна може заблокувати Telegram, якщо підтвердиться витік інформації. Не виключено, що інформація з месенджера видається секретним службам РФ.
Прокуратура Парижа опублікувала пресреліз, у якому заявила про можливість висунення 12 обвинувачень проти Павла Дурова, засновника месенджера Telegram.
Про це йдеться в заяві прокуратури.
Павла Дурова затримали в межах судової справи, що розпочалася 8 липня, і слідчі дії можуть тривати до 28 серпня 2024 року. Загалом генерального директора Telegram підозрюють у:
Павла Дурова затримали в суботу, 24 серпня, у паризькому аеропорту Ле Бурже.
Раніше повідомлялося, що Україна може заблокувати Telegram, якщо підтвердиться витік інформації. Не виключено, що інформація з месенджера видається секретним службам РФ.