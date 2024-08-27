Засновник Telegram Павло Дуров . Фото з інстаграму

Прокуратура Парижа опублікувала пресреліз, у якому заявила про можливість висунення 12 обвинувачень проти Павла Дурова, засновника месенджера Telegram.

Про це йдеться в заяві прокуратури.

Павла Дурова затримали в межах судової справи, що розпочалася 8 липня, і слідчі дії можуть тривати до 28 серпня 2024 року. Загалом генерального директора Telegram підозрюють у:

співучасті у розробці онлайн-платформи для незаконних операцій у складі організованої групи;

відмові в наданні на вимогу компетентних органів інформації або документів, необхідних для розслідувань;

співучасті у зберіганні порнографічних зображень неповнолітніх;

співучасті у поширенні порнографічного контенту з неповнолітніми у складі організованої групи;

співучасті у придбанні, перевезенні, зберіганні та збуті наркотиків;

співучасті у пропозиції, продажі або наданні без законної причини обладнання, інструментів, програм чи даних, розроблених або адаптованих для отримання доступу чи пошкодження автоматизованої системи обробки даних;

співучасті в організованому шахрайстві;

участі у злочинному обʼєднанні з метою вчинення злочину або правопорушення, що карається позбавленням волі на пʼять і більше років;

відмиванні доходів, отриманих від організованої злочинної групи;

наданні криптографічних послуг для забезпечення конфіденційності;

наданні криптографічного інструменту, що забезпечує автентифікацію чи моніторинг цілісності без попереднього декларування;

імпорті криптографічного інструменту, що забезпечує автентифікацію або моніторинг цілісності без попереднього декларування.

Павла Дурова затримали в суботу, 24 серпня, у паризькому аеропорту Ле Бурже.

Раніше повідомлялося, що Україна може заблокувати Telegram, якщо підтвердиться витік інформації. Не виключено, що інформація з месенджера видається секретним службам РФ.