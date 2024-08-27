Російські війська вночі вдарили по готелю у Кривому розі. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Кривому Розі у вівторок, 28 серпня, оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Завтра, 28 серпня, у Кривому Розі оголошується день жалоби. Співчуття рідним та близьким загиблих», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в 26 серпня увечері росіяни атакували Кривий Ріг балістичною ракетою. Вона влучила в будівлю готелю, де були люди. Внаслідок атаки двоє людей загинули і п'ятеро постраждали.