Будівля Миколаївської міської ради, фото НикВести

Голова постійної комісії Миколаївської міської ради з питань гласності, законності та депутатської етики Олена Кісельова заявила, що особисто стикнулася з проблемою доступу до будівлі міської ради.

Про це йшла мова на засіданні комісії, яка відбулась 22 серпня, під час розгляду відповіді секретаря міськради Дмитра Фалька на інформацію щодо відкритого кримінального провадження після публікації Інституту масової інформації за фактом недопуску журналістів до будівлі міської ради Миколаєва, пишуть «НикВести».

Відповідь секретаря Миколаївської міськради щодо недопуску журналістів Відповідь секретаря Миколаївської міськради щодо недопуску журналістів

Як раніше повідомлялось, Миколаївська міська рада запровадила нові правила доступу до будівлі для представників медіа. Тепер журналісти можуть потрапити до міськради лише за запрошенням посадовців. Про новий пропускний режим журналісти «НикВести» дізналися після того, як не змогли потрапити до міської ради, щоб узяти коментарі в посадовців після апаратної наради. Відповідні правила були прийняті на початку лютого 2022 року розпорядженням Миколаївського міського голови.

Зазначимо, що секретар міськради Дмитро Фалько, який був запрошений на засідання комісії, не відвідав її. Виступаючи під час засідання комісії, яка проходила у режимі відеоконференції, Олена Кісельова (політична партія «Європейська Солідарність») повідомила про те, що доступ до мерії Миколаєва обмежили не лише журналістам, а і навіть депутатам міської ради. За її словами, безперешкодний доступ до будівлі мають лише працівники мерії міста та інші особи, яким видано відповідні картки, щоб пройти через встановлені на вході турнікети. Депутатам же доводиться проходити, як зазначила Олена Кісельова, принизливу процедуру: пояснювати охоронцям, куди вони йдуть, чекати, поки хтось з посадовців мерії зустріне їх, а потім так само у супроводі працівника виконавчих органів можна вийти з будівлі.

Депутатка міськради Миколаєва Олена Кісельова каже, що не може потрапити до будівлі мерії, архівне фото НикВести

— Сьогодні депутату потрапити в будівлю Миколаївської міської ради не так просто. Я говорю це з власного досвіду. Тому що у мене уже є декілька пікантних моментів, і тому я не здивована тим, що в будівлю не пускають журналістів або введено якийсь пропускний режим. Просто в будівлю уже не завжди й депутатів пускають. Там є певна процедура, яку ми проходимо. Якщо чесно — для мене ця процедура трошки принизлива. Тому що, якщо порівнювати депутата та просто працівника виконавчих органів, то коли ми стаємо перед цією «вертушкою», то в особи виконавчих органів прав, на відміну від нас, точно більше можливостей. У неї є якийсь пропуск, по якому вона заходить і нікого не чекає ні щоб зайти, ні щоб вийти. А ось ми зараз проходимо цю процедуру. Чому так? Мабуть, багато роботи та якихось важливих речей, — сказала Олена Кісельова.

Під час обговорення цього питання депутати міськради Артем Ільюк (був обраний від нині забороненої «Опозиційної платформи — За життя») та Тетяна Домбровська («Слуга народу») висловили нерозуміння, навіщо депутатам потрібні спеціальні пропуски, щоб потрапити до будівлі міської ради, адже у них є посвідчення депутатів.

— А навіщо взагалі ці пропуски, якщо є посвідчення депутата? Я взагалі не розумію. Це внутрішня інструкція, чи як?, — сказав Артем Ільюк. — Я теж не можу зрозуміти, навіщо нам ще щось, якщо є посвідчення депутата?, — сказала Тетяна Домбровська.

Як виглядає перепустка до будівлі Миколаївської міської ради, фото НикВести

Олена Кісельова зазначила, що не розуміє, що відбувається з так званою відкритістю Миколаївської міської ради. А тому і хотіла заслухати Дмитра Фалька, який має представляти інтереси усього депутатського корпусу. Депутатка звернулась до секретаря міської ради Дмитра Фалька зі зверненням щодо спрощення отримання цих пропусків депутатами міської ради.

— Мені не зрозуміло, чому депутати мають іти до представників виконавчих органів, щось підписувати, отримувати якісь інструменти для проходження. Я геть не розумію, що відбувається з прозорістю та відкритістю, і тому хотіла заслухати Дмитра Фалька. У мене звернення до апарату ради та секретаря ради: спростити отримання пропусків депутатами, які надають їм можливість проходу до будівлі міської ради. У мене проста пропозиція, щоб апарат ради, який має сприяти роботі депутатів, організував просту і лаконічну роботу щодо отримання депутатами пропусків до будівлі Миколаївської міської ради, — сказала Олена Кісельова.

Окрім того, вона запропонувала звернутися до юристів міськради з проханням надати комісії інформацію, чи носить це розпорядження ознаки нормативно-правового акту, і чи не потрібно було приймати відповідне рішення сесійно, якщо предметом регулювання даного розпорядження є вже необмежене коло осіб.

Члени комісії з законності більшістю голосів підтримали відповідні рішення щодо звернення до Дмитра Фалька та апарату ради, а також до юридичного департаменту Миколаївської міської ради.

Що з доступом до мерії Миколаєва?

Міський голова Олександр Сєнкевич обмежив доступ журналістів до будівлі мерії Миколаєва, архівне фото "НикВести"

Однак, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України, журналісти з міркувань безпеки не мали доступу до заходів чи офіційних зустрічей, які проводились в будівлі міської ради. Проте, практика, щодо обмеження доступу журналістів до Миколаївської міської ради була запроваджена ще у 2021 році під час пандемії COVID-19. Тоді керуючий справами виконкому Андрій Волков повідомляв, що подібні обмеження проводяться у тестовому режимі, зокрема через вимоги СБУ контролювати всіх відвідувачів мерії Миколаєва. Тобто, перед тим як зайти до будівлі мерії відвідувачі, зокрема журналісти, мають говорити, до кого саме і з якого питання хочуть звернутися. Після цього охоронці записують цю інформацію, дзвонять до представника мерії, до якого прийшов відвідувач, він спускається до пропускного пункту та забирає свого гостя.

Проте посадовцем також була озвучена ще одна версія, чому обмежили доступ до будівлі міської ради для журналістів. За словами Андрія Волкова, чиновники відчувають дискомфорт через те, що все сказане ними перетворюється на новину, що змінює їхню поведінку на робочих нарадах у присутності ЗМІ. У мерії Миколаєва тоді також розповідали, що доступ до будівлі міської ради обмежено згідно з постановою Кабінету Міністрів України №939 «Для службового користування».

Зазначимо, що усі засідання сесій Миколаївської міської ради, а також депутатські комісії та засідання виконкому уже третій рік, від початку повномасштабної війни, проводяться онлайн. Апаратні засідання Миколаївського міського голови з посадовцями також закриті від медіа. На відміну від Миколаївської міської ради, журналістам від травня 2024 року поновили доступ до кулуарів Верховної Ради для висвітлення роботи парламенту під час пленарних засідань у такому ж режимі, як і під час пандемії ковіду.

Олександр Сєнкевич, архівне фото НикВести

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич наприкінці минулого року заявив, що вважає Миколаїв «зразковим прикладом прозорості». У інтер‘ю виданню LIGA.net наприкінці минулого року мер Миколаєва, відповідаючи на питання «Ви вважаєте Миколаїв найвідкритішим містом?» відповів:

— Нас перевіряла поліція, нас перевіряли всі — і всі були дуже задоволені і здивовані, що в нас такий рівень підготовки, — сказав тоді Олександр Сєнкевич. Тоді він заявив, що вважає, що інші міста України мають брати приклад з Миколаєва.

У травні журналісти «НикВести» намагались потрапити до будівлі Миколаївської міської ради задля того, щоб отримати коментарі очільників управлінь та департаментів міськради з актуальних питань одразу після апаратної наради у мера, яка проводиться щотижнево. Однак, на вході до будівлі виявилось, що журналістських посвідчень недостатньо, і охорона відмовилась пропускати представників видання.

У відповідь на інформаційний запит щодо введених для медіа обмежень, перший заступник мера Миколаєва Віталій Луков повідомив «НикВести», що 3 лютого 2022 року мер Миколаєва своїм розпорядженням затвердив Інструкцію з організації охорони та забезпечення пропускного режиму.

Відповідь віцемера Миколаєва на інформаційний запит «НикВести» щодо доступу до будівлі міськради Відповідь віцемера Миколаєва на інформаційний запит «НикВести» щодо доступу до будівлі міськради

Відповідно до нових правил, представники медіа можуть потрапити до будівлі за списками заходів, які готує організаційний відділ департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради.

Пропуск здійснюється за одноразовими електронними перепустками з пред’явленням документів, що посвідчують особу та професійну належність.

Для запису коментарів, інтерв'ю або з інших питань представники ЗМІ можуть потрапити до будівлі у лише супроводі працівника відділу інформаційного забезпечення департаменту міського голови з реєстрацією у журналі обліку відвідувачів.

«Інструкція також визначає умови, за яких громадянам заборонено доступ до адміністративної будівлі. Заборона стосується осіб, щодо яких не здійснено заходів з контролю безпеки або які відмовилися від них, осіб з ознаками алкогольного або наркотичного сп'яніння, осіб у вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль, осіб з тваринами (крім службових собак правоохоронних органів) та осіб з предметами, переліченими в інструкції», — зазначається в документі.

Зазначимо, що право на безперешкодний доступ журналістів до приміщень органів влади гарантує закон України «Про інформацію», а саме частина 2 статті 25. Закон визначає, що «журналіст має право безперешкодно відвідувати приміщення суб'єктів владних повноважень, відкриті заходи, які ними проводяться, та бути особисто прийнятим у розумні строки їх посадовими і службовими особами, крім випадків, визначених законодавством».

26 липня поліція відкрила кримінальне провадження через недопуск журналістів онлайн-медіа «НикВести» до будівлі міськради. Справа розслідується за частиною 1 статті 171 Кримінального кодексу України «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів». Розслідування проводить відділ поліції №1 Миколаївського районного управління поліції Миколаївської області.