Інфраструктура Миколаєва у серпні 2024 року, призначена для пересування містом людей з інвалідністю, фото: «НикВести»

У міському бюджеті немає 118,4 мільйона гривень на реалізацію цільової програми «Миколаїв без бар’єрів», яка розрахована на 2024-2026 роки.

Про це йдеться у статті «НикВести» «Місто бар’єрів: Чи готовий Миколаїв до сучасних викликів?».

Загалом на реалізацію програми потрібно 118,4 мільйона гривень: у 2024 році — 36,6 мільйона гривень, у 2025 році — 39,9 мільйона гривень, у 2026 році — 41,8 мільйона гривень. З них 112,2 мільйона гривень — кошти міського бюджету, а решта — інші джерела фінансування. Однак наразі депутати лише ухвалили Програму, кошти на її реалізацію ще не виділили.

Наразі грошей на реалізацію програми «Миколаїв без бар’єрів» у бюджеті міста немає і чи знайдуть їх згодом — поки невідомо, каже перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков. Адже її розробляли ще до того, як Миколаїв втратив 45% міського бюджету через вилучення військового податку, пояснив він.

— Якщо буде та ситуація, яка є на даний час, то програму складно буде виконати. Оскільки вона готувалася, коли ми мали відповідну дохідну частину бюджету, а оскільки зараз ми втратили майже половину бюджету міста, то, якщо ви помітили, цьогоріч у нас навіть жодного тротуару. Просто банально немає коштів. У Миколаєві, на відміну від інших міст, які є прифронтовими, є величезна проблема з забезпеченням водою. І нам потрібно утримувати ці сотні точок води, плюс повністю розбалансовану внутрішню систему водопостачання. Це задача надскладна. При тих реаліях, які зараз є, ми не зможемо виконати програму, яка готувалася минулого року. Це потрібно визнати, тому що це просто нереально, — сказав Віталій Луков.

Однак, каже він, міська влада готує інший «крок до доступності». Наразі тривають перемовини з компанією, яка хоче інвестувати в Миколаїв кошти для того, щоб здійснювати протезування і реабілітацію військових та постраждали внаслідок війни цивільних в самому місті, пояснив Віталій Луков.

— На даний час склалася така процедура: коли людина втрачає ногу, в наших лікарнях їй надають тільки первинну допомогу. Далі вона їде на протезування, реабілітацію і так далі до західних областей або за кордон. Зараз таких людей дуже багато. Олександр Федорович надав доручення і от зараз ми працюємо, ведемо перемовини з компанією, — сказав Віталій Луков.

Німецька компанія «Horus Prosthetics GmbH», яка спеціалізуються на виготовленні протезів для нижніх кінцівок, має намір створити центр протезування у Миколаєві, повідомили в міській раді. Фахівці використовують методику зі штучним інтелектом, завдяки якій протези виготовляються за 90-120 хвилин та повторюють анатомічні параметри. Протези безкоштовно встановлять дев'ятьом пацієнтам.

Станом на восьме серпня, управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради вже почало формувати реєстр пацієнтів.

У Миколаєві працюватимуть німецькі спеціалісти з протезування, фото: міська рада У Миколаєві працюватимуть німецькі спеціалісти з протезування, фото: міська рада У Миколаєві працюватимуть німецькі спеціалісти з протезування, фото: міська рада

Нагадаємо, влітку 2024 року Миколаївська міська рада затвердила цільову програму «Миколаїв без бар’єрів» на 2024-2026 роки.

Водночас 13 червня у Миколаєві відбулась конференція «Безбар’єрна Україна», де представили «Довідник безбар’єрності». Під час якої депутат міської ради Юрій Степанець нагадав, що міська влада має зосереджувати більше уваги на питанні безбар’єрності та доступності міської інфраструктури для людей з інвалідністю.