По Україні відключення світла триватимуть, доки не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми. Ілюстраційне фото "НикВести"

По Україні відключення світла триватимуть, доки не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми. Загалом ситуація складна, але контрольована.

Про це розповіла заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

«Сьогодні будуть діяти графіки планових відключень, допоки нам не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми», — заявила вона.

Вона зазначила, що зараз тільки відбувається оцінка пошкоджень на всіх об'єктах, і там, де це можливо, енергетики вже приступили до ремонтних робіт. Наразі ситуацію в енергетиці оцінюють як складну, але контрольовану.

Нагадаємо, що після ранкової атаки 26 серпня Комунальне підприємство «Миколаївобленерго» змушене було запровадити графіки аварійних відключень світла.

Нагадаємо, вранці 26 серпня російська армія нанесла ракетний удар по Україні.

Внаслідок російської атаки 26 серпня у Миколаївській області поранено трьох цивільних.

У зв'язку з ранковою атакою РФ та аварійними відключеннями світла у Миколаївській області запрацювало близько 400 пунктів незламності.