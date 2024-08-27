Денис Шмигаль. Фото: kmu.gov.ua

В Україні планують запровадити заходів за принципом «воюй або працюй», зокрема щоб вивести із тіні людей, які отримують зарплату «у конвертах» та не сплачують податки.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Форуму керівників державних інституцій.

«Принцип «Воюй або працюй» — не новий. Його озвучував президент, Ми всі з цим принципом згодні. У державі, яка бореться за своє виживання не може бути людей, які стоять осторонь. Люди мають або воювати, або робити все, щоб забезпечити тих, хто воює. Треба працювати, треба наповнювати бюджет», — зазначив він.

Також він розповів, що для забезпечення надходжень у бюджет є цілий принцип з «детінізації», над яким зараз працює уряд.

Раніше повідомлялося, що у державному бюджеті не вистачає понад 500 мільярдів гривень на оборонні потреби. Денис Шмигаль підкреслив, що критично необхідно зібрати додаткові кошти для забезпечення обороноздатності країни. Зміни до бюджету, подані до парламенту, передбачають понад 500 мільярдів гривень для виплати зарплат військовим, закупівлі обладнання та фінансування оборонної промисловості.