Герої ролику-маніфесту про підтримку українських підлітків. Фото: фонду savED

Діти з Миколаївщини стали героями ролику-маніфесту фонду savED про підтримку українських підлітків.

Як повідомили у фонді, Разом із дітьми героєм відеоманіфесту став актор Олексій Гнатковський, відомий за роллю у стрічці «Довбуш».

Героями відеоманіфесту стали п’ятеро підлітків: Альона й Назар із Катюжанки на Київщині, Іван із Михайло-Коцюбинського на Чернігівщині, Олеся з Єланця і Сашко з Центрального на Миколаївщині.

«У ролику Олексій Гнатковський розповідає про те, що одного дня підлітки стануть дорослими і будуть розбудовувати нашу країну. Одного дня вони замінять нас і будуть кращими ніж ми, — та це усе неможливо без допомоги та підтримки дорослих. А тому їх треба підтримувати, допомагати, навіть якщо вони помиляються. «Допоможіть нам не накосячити!» — звертаються до дорослих у маніфесті діти.

Лідерка програми UActive у фонді savED Христина Кащук зазначила, що у відео є два покоління, щоб показати — підтримка молоді дорослими важлива.

«Ми працюємо з представниками і представницями майбутнього України, розумними, небайдужими та творчими. На програмі UActive ці підлітки вигадують і реалізують проєкти для розвитку своїх громад. Ми вчимо їх мріяти буйно, тож аби ці ідеї втілити, діти вправляються у фандрейзингу. Сьогодні це спортивні майданчики, коворкінги у школах, шкільні театри, екопроєкти і STEM-лабораторії, а завтра — це відбудова країни. Тож підтримуючи цих дітей, ви інвестуєте у наше з вами майбутнє», — зазначає вона.

Нагадаємо, що учні 8-11 класів з малих громад Миколаївської області презентували пʼять соціально важливих проектів на загальну суму 25 тисяч доларів в рамках програми UActive благодійних фондів Spirit of America та savED.