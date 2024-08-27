Президент Володимир Зеленський заявив, що українські чоловіки, які перебувають за кордоном, не будуть примусово повернуті до України. Разом з тим Україні треба повернути додому з-за кордону 7,5 мільйона українців — і дорослих, і дітей.
Про це він розповів на форумі «Україна 2024. Незалежність».
Він наголосив, що повернення українців потрібно, зокрема, для забезпечення економіки країни після війни. В Україні зараз налічують 10,8 мільйона пенсіонерів, а 7,5 мільйона українців перебувають за кордоном.
«Не вистачить сил міністерству закордонних справ не втратити 7,5 мільйона українців. Цю ідею я обговорював якраз без Дмитра Кулеби, а з прем'єр-міністром України. Бо це про уряд, і він є голова нашого уряду. Ми проговорювали, що це дуже складна місія для будь-якого міністерства. Я тут не про людей, особистість, а про інституційність цього процесу», — сказав він.
Раніше повідомлялося, що премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан наголосив, що країна дотримуватиметься міжнародного законодавства щодо прав людини, коментуючи запит влади України щодо повернення чоловіків, які втекли від мобілізації.
Президент Володимир Зеленський заявив, що українські чоловіки, які перебувають за кордоном, не будуть примусово повернуті до України. Разом з тим Україні треба повернути додому з-за кордону 7,5 мільйона українців — і дорослих, і дітей.
Про це він розповів на форумі «Україна 2024. Незалежність».
Він наголосив, що повернення українців потрібно, зокрема, для забезпечення економіки країни після війни. В Україні зараз налічують 10,8 мільйона пенсіонерів, а 7,5 мільйона українців перебувають за кордоном.
«Не вистачить сил міністерству закордонних справ не втратити 7,5 мільйона українців. Цю ідею я обговорював якраз без Дмитра Кулеби, а з прем'єр-міністром України. Бо це про уряд, і він є голова нашого уряду. Ми проговорювали, що це дуже складна місія для будь-якого міністерства. Я тут не про людей, особистість, а про інституційність цього процесу», — сказав він.
Раніше повідомлялося, що премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан наголосив, що країна дотримуватиметься міжнародного законодавства щодо прав людини, коментуючи запит влади України щодо повернення чоловіків, які втекли від мобілізації.