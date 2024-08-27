Скриншот. Володимир Зеленський на форумі «Україна 2024. Незалежність».

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські чоловіки, які перебувають за кордоном, не будуть примусово повернуті до України. Разом з тим Україні треба повернути додому з-за кордону 7,5 мільйона українців — і дорослих, і дітей.

Про це він розповів на форумі «Україна 2024. Незалежність».

Він наголосив, що повернення українців потрібно, зокрема, для забезпечення економіки країни після війни. В Україні зараз налічують 10,8 мільйона пенсіонерів, а 7,5 мільйона українців перебувають за кордоном.

«Не вистачить сил міністерству закордонних справ не втратити 7,5 мільйона українців. Цю ідею я обговорював якраз без Дмитра Кулеби, а з прем'єр-міністром України. Бо це про уряд, і він є голова нашого уряду. Ми проговорювали, що це дуже складна місія для будь-якого міністерства. Я тут не про людей, особистість, а про інституційність цього процесу», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан наголосив, що країна дотримуватиметься міжнародного законодавства щодо прав людини, коментуючи запит влади України щодо повернення чоловіків, які втекли від мобілізації.