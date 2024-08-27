Андрій Костін. Фото: Укрінформ

З початку повномасштабного вторгнення в Україні зареєстровано 136 тисяч випадків воєнних злочинів. Правоохоронці встановили 660 підозрюваних, з яких 126 вже відбувають покарання.

Про це повідомив глава Офісу генерального прокурора Андрій Костін на брифінгу.

Він також повідомив, що до відповідальності притягнуто понад 100 офіцерів російської армії, включаючи генералів.

Офіс генерального прокурора також розслідує злочини екоциду та кіберзлочини. Андрій Костін наголосив, що ОГП вперше у світі оголосив підозру за вчинення злочину екоциду — за обстріл джерела нейтронів у Харкові навесні 2022 року.

Олексій Костін подякував парламенту та його спікеру Руслану Стефанчуку за ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Він зазначив, що Україна працює над створенням додаткових механізмів для притягнення Росії до відповідальності.

Нагадаємо, що у середу, 21 серпня, Верховна Рада України підтримала ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.