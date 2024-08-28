Південноукраїнська АЕС, фото з відкритих джерел

Поблизу містечка Орбіта на Черкащині планують збудувати ще одну атомну електростанцію.

Про це повідомили в «Енергоатомі».

Вказується, що депутати Чигиринської міськради проголосували за надання дозволу на передачу 38,1493 гектарів землі для будівництва та розробку проєкту. Там мають звести чотири енергоблоки.

Будівництво нової АЕС відбуватиметься в межах енергетичної стратегії України на період до 2050 року. Згідно з нею, потужність вітчизняної атомної генерації має зрости.

Керівник «Енергоатому» Петро Котін додає, що в планах — відродити містечко, зробивши його, одним із найсучасніших «на кшталт Нетішина, Южноукраїнська чи Вараша», де розташовані інші українські АЕС.

Зазначимо, місто Орбіта планували збудувати для працівників майбутньої Чигиринської АЕС у 1970-х роках. Однак після аварії на Чорнобильській АЕС проєкт будівництва закрили.

Ранішк повідомлялося, що через російські обстріли пошкоджено зовнішню повітряну лінію, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми для власних потреб.

Також нагадаємо, що ремонтні бригади «Укренерго» відновили надійність живлення Запорізької атомної електростанції.