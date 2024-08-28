Повідомлено про підозру трьом працівникам виправної колонії Херсонської області. Фото: Рixabay

Трьом колишнім співробітникам виправної колоній Херсону заочно повідомили про підозру у колабораціонізмі.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Повідомляється, що підозрювані працювали у «Північній виправній колонії № 90» у Херсоні. Під час окупації вони почали працювати на аросіян.

«У липні 2022 році одного з підозрюваних призначено «начальником загону відділу виховної роботи із засудженими Північної виправної колонії № 90 Управління служби виконання покарань по Херсонській області», двох інших фігурантів — «молодшими інспекторами групи нагляду відділу безпеки» цієї установи», — додали у прокуратурі.

Також вказується, що підозрювані на посадах забезпечували режим у незаконно створеному правоохоронному органі. Їм загрожує до 15 років тюрми.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що у січні цього року колишньому начальнику Північної виправної колонії № 90 також заочно повідомлено про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 2 статті 28, частина 1 статті 438 КК України). У лютому його визнали винним у державній зраді та засудили до довічного увʼязнення.