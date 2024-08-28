Відключення світла. Ілюстраційне фото "НикВести"

У «Миколаївобленерго» розповіли, кому із споживачів не відключають світло.

Про це на підприємстві розповіли після скарг споживачів на «несправедливий розподіл відключень».

Зазначається, що відключення не діють у трьох випадках. По-перше, світло не вимикають людям, які живуть в 20-кілометровій зоні вздовж державного кордону з Республікою Білорусь, Російською Федерацією, або в 20-кілометровій зоні вздовж проведення активних бойових дій.

Також зі світлом споживачі з власною генерацію.

«Так, наявність на одній з вами лінії потужних сонячних електростанцій у денні години може захистити вас від відключень. Принаймні, в той час, поки генерація перекриватиме споживання більше ніж на 80%», — йдеться у повідомленні.

Крім того, графіки не діють для об’єктів критичної інфраструктури, що забезпечують населенню водопостачання та водовідведення, теплопостачання, медичне обслуговування тощо. Тому споживачі, які на одній лінії з цими підприємствами також зі світлом.

«Потрібно розуміти, що під час введення графіків відключення здійснюється не пооб’єктно, а отже неможливо залишити включеними лише об’єкти критичної інфраструктури чи генерації — залишаються зі світлом всі споживачі, що живляться однією з ними лінією. Ця лінія може простягатися на кілометри, а отже «розтягнеться» і шлейф з невідключених точок обліку», — додали у «Миколаївобленерго».

Нагадаємо, що після ранкової атаки 26 серпня Комунальне підприємство «Миколаївобленерго» змушене було запровадити графіки аварійних відключень світла.

Нагадаємо, вранці 26 серпня російська армія нанесла ракетний удар по Україні.

Внаслідок російської атаки 26 серпня у Миколаївській області поранено трьох цивільних.