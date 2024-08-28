Міністерство охорони здоров'я України отримало вакцину. Фото: Getty Images

Міністерство охорони здоров'я України отримало від ЮНІСЕФ 60 тисяч комбінованої вакцини ПЕНТА-Hib, що захищає дітей одразу від п’яти захворювань.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Вакцину доставив Дитячий фонд ООН (UNICEF) за підтримки Уряду Японії.

ПЕНТА-Hib — це комбінована вакцина для профілактики у дітей першого року життя дифтерії, правця, кашлюка, гепатиту В та гемофільної інфекції типу b (ХІБ) (з цільноклітинним кашлюковим компонентом).

Раніше повідомлялося, що медичні заклади в Миколаївській області отримають частину з 300 сучасних наркозно-дихальних апаратів, які МОЗ України закупило в межах проєкту зі Світовим банком.