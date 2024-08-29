Засновник Telegram Павло Дуров / Фото з інтервʼю Reuters.

Європейський союз перевіряє, чи порушив Telegram цифрові правила, не надавши точну кількість користувачів.

Про це повідомляє Financial Times.

Експерти ЄС з питань права та даних підозрюють, що додаток занизив свою присутність в ЄС, щоб не перевищити поріг у 45 мільйонів користувачів, вище якого великі онлайн-платформи підпадають під дію низки нормативних актів Брюсселя.

Видання пише, що у лютому Telegram прозвітував, що має 41 мільйон щомісячних користувачів у країнах блоку. Згідно із законом ЄС про цифрові послуги, цього місяця Telegram мав надати оновлені дані, але там лише заявили, що у них «значно менше, ніж 45 млн середньомісячних активних користувачів у ЄС».

Розслідування ЄС щодо реальної кількості користувачів відбувається паралельно з французьким розслідуванням ймовірної злочинної діяльності в Telegram.

Затримання Дурова: що відомо

Павла Дурова затримали в суботу, 24 серпня, у паризькому аеропорту Ле Бурже. ЗМІ повідомляли, що ордер на арешт було видано в рамках розслідування ймовірних злочинів, включаючи шахрайство, незаконний обіг наркотиків, організовану злочинність та інші. Дурова можуть звинуватити в тому, що він не вживав заходів для запобігання злочинному використанню Telegram.

Учора, 26 серпня, у Франції продовжили термін утримання під вартою засновника та керівника Telegram Павла Дурова ще на 48 годин. Зазначається, що термін арешту було продовжено вночі в неділю слідчим суддею. Початковий період затримання може тривати щонайбільше до 96 годин, після цього затриманого або мають відпустити, або висунути йому звинувачення.

28 серпня французька влада видала ордери на арешт генерального директора Telegram Павла Дурова та його брата-співзасновника Telegram — Миколи Дурова.