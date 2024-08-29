Україна отримала від Іспанії сім потужних електрогенераторів. Фото: посольство України в Iспанії

Україна отримала від Іспанії сім потужних електрогенераторів для подолання наслідків ворожих ударів по критичній інфраструктурі.

Про це повідоляють на сторінці посольства України в Iспанії.

«Згадані три генератори потужністю 200 кВт та чотири генератори потужністю 220 кВт загальною вартістю 360 000 євро, допоможуть подолати гострий дефіцит електроенергії в Україні, спричинений нещодавніми російськими атаками на енергетичні об'єкти, та допоможуть підготувати українське населення до зими», — йдеться у повідомленні.

Україна отримала від Іспанії сім потужних електрогенераторів. Фото: посольство України в Iспанії

Раніше повідомлялося, що станом на серпень понад 80% українських шкіл мають генератори, й органи місцевого самоврядування продовжують їх закуповувати.

Також повідомлялося, що парламентарі підтримали скасування імпортного мита та ПДВ на ввіз енергообладнання, зокрема генераторів, сонячних панелей та систем накопичення електроенергії.