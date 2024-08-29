Україна отримала від Іспанії сім потужних електрогенераторів для подолання наслідків ворожих ударів по критичній інфраструктурі.
Про це повідоляють на сторінці посольства України в Iспанії.
«Згадані три генератори потужністю 200 кВт та чотири генератори потужністю 220 кВт загальною вартістю 360 000 євро, допоможуть подолати гострий дефіцит електроенергії в Україні, спричинений нещодавніми російськими атаками на енергетичні об'єкти, та допоможуть підготувати українське населення до зими», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що станом на серпень понад 80% українських шкіл мають генератори, й органи місцевого самоврядування продовжують їх закуповувати.
Також повідомлялося, що парламентарі підтримали скасування імпортного мита та ПДВ на ввіз енергообладнання, зокрема генераторів, сонячних панелей та систем накопичення електроенергії.
Україна отримала від Іспанії сім потужних електрогенераторів для подолання наслідків ворожих ударів по критичній інфраструктурі.
Про це повідоляють на сторінці посольства України в Iспанії.
«Згадані три генератори потужністю 200 кВт та чотири генератори потужністю 220 кВт загальною вартістю 360 000 євро, допоможуть подолати гострий дефіцит електроенергії в Україні, спричинений нещодавніми російськими атаками на енергетичні об'єкти, та допоможуть підготувати українське населення до зими», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що станом на серпень понад 80% українських шкіл мають генератори, й органи місцевого самоврядування продовжують їх закуповувати.
Також повідомлялося, що парламентарі підтримали скасування імпортного мита та ПДВ на ввіз енергообладнання, зокрема генераторів, сонячних панелей та систем накопичення електроенергії.