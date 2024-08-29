Мобільний застосунок "Резерв+". Фото: УНІАН

Міноборони хоче трансформувати «Резерв+» в онлайн-ТЦК, додавши низку нових функцій.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв'ю Forbes Ukraine.

Вона повідомила, що оновити свої дані через «Резерв+» змогли 3,2 мільйонів людей.

Катерина Черногоренко додала, що зараз є план перетворення «Резерв+» на ТЦК онлайн. Також відділ цифровізації додає опцію онлайн-рекрутингу з можливістю підписати контракт або мобілізуватися у «два кліки».

Також, у роботі три типи відстрочок: для багатодітних сімей, людей з інвалідністю та студентів денної форми навчання.

«Іноді користувачі плутають «Резерв+» з абсолютним захистом від необхідності виправлення своїх даних в ТЦК. Це не відповідає дійсності. Для повної інтеграції онлайн-послуг, таких як постановка на військовий облік, потрібен час. Це займе близько пів року, аби вибудувати роботу бекенд системи у ТЦК», — додала вона.

Крім того, вона зазначила, що щодня додатком користується 100 тисяч користувачів, і вважає, що «Резерв+» матиме стабільний приріст кількох мільйонів користувачів.

Нагадаємо, що станом на червень близько 1,5 мільйона військовозобов’язаних українців оновили свої облікові дані онлайн, у ТЦК або через ЦНАПи.