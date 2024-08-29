Будівля Миколаївської міської ради

Депутати Миколаївської міськради не вистачило голосів, щоб винести на розгляд сесії питання зменшення ставки орендної плати за землю до 1% для забудовників та постраждалих підприємців Миколаєва.

Про це стало відомо під час засідання сесії 29 серпня, пишуть «НикВести».

На минулій сесії депутати вже намагались розглянути питання зменшення податку на землю для забудовників, які під час військового стану перестали працювати та мають платити за землю, але не можуть її використовувати. Проте тоді депутатам Миколаївської міської ради не вистачило трьох голосів, щоб затвердити ставку орендної плати.

Мер міста Олександр Сєнкевич заначив, що до рішення про зменшення податку крім забудовників додали підприємства, установи та організації, майно яких було пошкоджено через ворожі обстріли.

«В кулуарах була розмова про те, чому однім дають, а іншим ні. Інші – це люди, які постраждали внаслідок обстрілів і сьогодні не ведуть господарську діяльність, тобто на їхню територію влетіла ракета і фактично розбомблено підприємство. Вони не можуть вести діяльність, а податок на землю повинні сплачувати. Тому було прийнято рішення розробити такий проєкт рішення. У нас в Україні у кожному місті ведеться реєстр пошкодженого та зруйнованого майна, куди вноситься інформація про атаки росіян та руйнування. Маючи цей реєстр можна зрозуміти, чи можна цим підприємствам, не порушуючи антимонопольне законодавство, зменшити їм також до 1% орендну ставку. Тому було вирішено винести його разом з попереднім», — пояснив мер.

Депутат Микола Капацина додав, що пошкоджені підприємства не можуть взяти кредит на відбудову у банку, тому що є заборгованість перед бюджетом за землю.

«Підприємство не працює, платити нема чим, кредит не дають. Тому, якщо ми зменшимо цей податок, у людей будуть гроші і банки дадуть кредит на відбудову», — зазначив він

Проте депутатам не вистачило голосів, щоб винести це питання на розгляд.

Нагадаємо, що депутати Миколаївської міської ради звернулись до Кабінету міністрів та народних депутатів з проханням виділити з державного бюджету дотацію в розмірі 479, 93 мільйонів гривень, щоб звільнити бізнес від сплати податків на 2024 рік.

Перед цим до редакції «НикВести» звернулись миколаївські підприємці, які просили владу переглянути податкові ставки та знизити орендну плату за використання землі на 50% для можливості ведення торговельної діяльності.

У листі вони скаржились на те, що ведення підприємницької діяльності в умовах, які існують у військовий час, є виживанням, зокрема через високі податки.

Миколаївці також наводили приклад Харкова, де певні категорії громадян звільнили від сплати оренди. Мер Харкова Ігор Терехов тоді пояснив, що це дозволить знизити навантаження на орендарів, які фактично не мали можливості використовувати орендоване майно за призначенням.